До речі, під час промов протягом останніх двох тижнів російський диктатор постійно згадує тему перемовин. Російський політтехнолог Аббас Галлямов пояснив 24 Каналу, з чим пов'язана жага Путіна провести переговори з Україною.

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Путін боїться стати лузером

Як зазначив політтехнолог, насамперед є відповідний запит суспільства. Найбільший центр опитувань на території Росії "Левада-Центр" провів опитування серед росіян. Близько 70% опитаних громадян Росії сказали, що підтримають рішення Путіна про завершення бойових дій в Україні.

Путін – хамелеон. У цьому сенсі російський президент поводиться відповідно до настроїв суспільства. Говорячи про переговори, він посилає сигнал суспільству, мовляв, не думайте, що я неадекватний псих, якому подобається воювати,

– мовив Галлямов.

За його словами, якщо Путін не буде відповідати запиту суспільства, то люди подумають, що з таким президентом їм не по дорозі. А так виходить, що не треба шукати альтернативу диктатору, адже він сам про це постійно говорить.

Водночас об'єктивно Путін зацікавлений у завершенні війни, адже те, що відбувається зараз, руйнує економічний, соціальний, культурний фундамент, на якому стоїть Росія. У довгострокових планах це відповідає його інтересам припинити витрачати ресурси на так звану "сво", але є одне "але".

"Путін не готовий завершити війну за будь-яку ціну, лише на своїх умовах. Для нього вигідно, щоб все це зупинилося, але якщо обирати призупинити війну ціною виведення військ, то Путін не згодний, адже тоді він виглядатиме в очах росіян лузером і його перестануть боятися", – додав політтехнолог.

Що в Україні та світі кажуть про переговори з Росією