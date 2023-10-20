"Стариган не в формі": з чим пов’язаний тур Путіна містами Росії

Кремлівські пропагандисти радіють, що Владімір Путін нарешті виїхав кудись за межі своїх резиденцій. Хоч його візити у російські штаби подають як бурхливу діяльність, але насправді за ними ховаються зовсім інші причини.

Після візиту в Китай Путін не одразу полетів у Москву чи в Сочі, а змушений був зробити декілька зупинок. Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, додавши, що зупинки можна пояснити проблемами зі здоров'ям диктатора.

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Що не так зі здоров'ям Путіна

Останні два тижні для так званого російського президента були насиченими. Спочатку він вирушив у Киргизстан, де провів перемовини, після цього полетів у Пекін. Там взяв участь у форумі й зустрівся з Сі Цзіньпінем. Далі Путін попрямував назад у Росію, але по дорозі зробив одразу декілька зупинок.

Всі візити можна пояснити дуже просто – здоров'ям старичка Путіна. Я думаю, це справжній Путін летів у Китай, потім дорога назад і він не зміг за один раз долетіти ні до Ростова, ні до Москви, ні до Сочі. Йому довелося зупинитися в Пермі, щоб передихнути,

– розповів Сергій Жирнов.

Можливо, літак не міг довго перебувати у повітрі, чи його не змогли заправити, але залишається фактом, що спочатку Путін зробив зупинку у Пермі, потім долетів до Ростова-на-Дону, а вже звідти, ймовірно, поїде у свою резиденцію в Сочі.

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Проблемами зі здоров'ям та бажанням перевести подих можна пояснити такий тур Путіна російськими містами. Однак, для внутрішньої аудиторії все це має виглядати, як бурхлива діяльність президента. Тому пропагандисти придумують різні засідання, спортивні комісії в Пермі та відвідування штабів у Ростові.

Він демонструє бурхливу діяльність, а насправді це через те, що 70-річному чоловіку важко літати,

– підкреслив Жирнов.

Куди недавно літав Путін