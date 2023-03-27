Путін заявив про намір розмістити ядерну зброю в Білорусі: свою позицію висловив Китай
Нещодавно Владімір Путін заявив про свої плани розмістити ядерну зброю на території Білорусі. На це відреагував Китай.
Так, Китай виступив проти розміщення російської ядерної зброї у Білорусі. Там вважають, що треба знижувати стратегічні ризики, а не підвищувати їх. Про це заявив речник міністерства закордонних справ Мао Нін на пресконференції, інформує 24 Канал.
Важливо Росія хоче розмістити ядерну зброю у Білорусі: як реагують у світі
Що Китай каже про ядерні плани Росії
Мао Нін повідомив, що в січні 2022 року лідери п'яти держав, що володіють ядерною зброєю, виступили зі спільною заявою, в якій вказують, що ядерну війну неможливо виграти або вести її. У заяві наголошувалося, що слід уникати воєн між державами, які мають ядерну зброю, і знижувати стратегічні ризики.
За нинішніх обставин усі сторони мають зосередити зусилля на дипломатичному шляху для мирного врегулювання української кризи та спільно сприяти розслабленню ситуації,
– зазначив речник МЗС Китаю.
Путін знову погрожує ядеркою: все, що відомо
- Диктатор Владімір Путін вирішив залякати світ у відповідь на заяву Великої Британії про надання Україні боєприпасів зі збідненим ураном. Росія розмістить свою ядерну зброю у Білорусі.
- До 1 липня там завершать будівництво сховища. Однак мовиться не про надання Білорусі ядерної зброї, щоб нею міг користуватися Алєксандр Лукашенко.
- Це вже прокоментували в Єврокомісії. Як сказав високий представник ЄС, якщо ядерні плани Росії реалізують – будуть наслідки.
- До речі, на заяву про ядерну зброю вже відреагував високий представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.
- На заяву диктатора також відреагував радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Він зазначив, що Путін дуже передбачуваний. І, мовляв, такі дії президента Росії свідчать про його страх.
- До того ж колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов переконаний, що колективний Захід не буде терпіти такі погрози Росії.