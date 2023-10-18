"За це похвалю": Путін нафантазував, що Україна нібито хоче із ним переговорів
Джерело:"Українська правда"
Російський президент 17 жовтня прибув до Пекіну для участі у форумі "Один пояс, один шлях". За підсумками свого візиту очільник Кремля знову наговорив маячні.
Путіну привиділося, що Київ, мовляв, вже подумує над тим, аби сісти з ним за стіл переговорів.
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Мрія Путіна
Так, глава країни-агресорки заявив, що влада в Україні начебто заговорила інакше. Якщо раніше вона казала, що Росії треба завдати стратегічної поразки, то тепер нібито схиляється до вирішення конфлікту шляхом мирних переговорів.
Це трансформація в правильному напрямку, за це похвалю, але цього недостатньо,
– зазначив російський президент.
Він додав, що для того, аби почати "домовлятися", треба спершу скасувати декрет, який забороняє це робити.Довідка: У жовтні 2022 року Зеленський увів у дію рішення РНБО про неможливість переговорів із Росією.
Тим часом слід зазначити, що в Україні доволі тверда позиція щодо ймовірних переговорів із Росією. Офіційні особи, серед них – президент, неодноразово наголошували, що для початку переговорного процесу Росія мусить вивести усі свої війська з території України.
Путін прибув в гості до Сі Цзіньпіна: що відомо
- 18 жовтня почалися перемовини Владіміра Путіна й Сі Цзіньпіна. Обидва політики заявили про поглиблення співпраці між країнами, зокрема у політичній та стратегічній сферах.
- Раніше у рамках форуму "Один пояс, один шлях" Путін зустрівся з угорським прем'єром Орбаном. Російський президент заявив, що мовляв, його держава, досі "продовжує підтримувати стосунки з багатьма країнами Європи". А Орбан запевнив очільника Кремля, що Угорщина ніколи не хотіла протистояти Росії. Також він назвав війну в Україні "воєнною операцією".
- Під час свого візиту до Пекіну Путін не забув прокоментувати й передачу Україні ATACMS. Він назвав її "черговою помилкою США", яка нібито "не змінить ситуацію на фронті", однак тільки "створить додаткову загрозу".
- Тим часом ефективність далекобійних ракет ATACMS ЗСУ довели, вдаривши по окупантах на аеродромах Луганська та Бердянська.