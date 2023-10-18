"За це похвалю": Путін нафантазував, що Україна нібито хоче із ним переговорів

Російський президент 17 жовтня прибув до Пекіну для участі у форумі "Один пояс, один шлях". За підсумками свого візиту очільник Кремля знову наговорив маячні.

Путіну привиділося, що Київ, мовляв, вже подумує над тим, аби сісти з ним за стіл переговорів.

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Мрія Путіна

Так, глава країни-агресорки заявив, що влада в Україні начебто заговорила інакше. Якщо раніше вона казала, що Росії треба завдати стратегічної поразки, то тепер нібито схиляється до вирішення конфлікту шляхом мирних переговорів.

Це трансформація в правильному напрямку, за це похвалю, але цього недостатньо,

– зазначив російський президент.

Він додав, що для того, аби почати "домовлятися", треба спершу скасувати декрет, який забороняє це робити.

: У жовтні 2022 року Зеленський увів у дію рішення РНБО про неможливість переговорів із Росією.

Тим часом слід зазначити, що в Україні доволі тверда позиція щодо ймовірних переговорів із Росією. Офіційні особи, серед них – президент, неодноразово наголошували, що для початку переговорного процесу Росія мусить вивести усі свої війська з території України.

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