Путін заявив, що йому є про що говорити зі Зеленським

9 червня 2021 , 20:16
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Джерело:

РИА Новости

Володимир Путін у середу, 9 червня, заявив, що йому є про що говорити з Володимиром Зеленським. За словами очільника Кремля, у Росії та України є багато проблем у двосторонніх відносинах.

Путін зауважив, що українська сторона начебто запропонувала йому обговорити питання міжнародної безпеки. Тим часом президент країни-агресора Росії нібито хоче говорити про відносини 2 країн. 

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У Росії та України у двосторонніх відносинах стільки проблем, що потрібно говорити про це і розв'язувати їх,
– наголосив Путін.

За словами російського президента, Україна начебто не хоче виконувати мінські домовленості.

Процес гальмує саме Росія 

  • Водночас у Тристоронній контактній групі розповіли, що саме Росія робить усе можливе, аби "загальмувати, зупинити, заблокувати ухвалення конкретного рішення". Мовиться про нормандський формат та мінські домовленості. 
  • Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що головною метою Росії під час переговорів у мінському форматі є визнання бойовиків, які окупували Донбас.

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