"Держпереворот був ще за Ющенка": Путін зустрівся з "воєнкорами" і наговорив дурниць про Україну

Російський диктатор Владімір Путін 13 червня зустрівся зі своїми "воєнкорами". Як і завжди, він наговорив купу нічим не підкріплених дурниць.

Зокрема, Путін продовжує дивувати всіх своїми знаннями історії, повідомляє 24 Канал. Він досі намагається усіх переконати, що Україну створив Ленін. Однак невдячні українці "скидають його з п'єдесталу, а на це місце ставлять Бандеру", а президент Зеленський взагалі, маючи єврейське коріння, це все підтримує.

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Путін зустрівся з "воєнкорами"

Під час зустрічі зі своїми посіпаками Путін розповів, що інші країни намагаються розпилити велику Росію, але насправді вона нібито не є войовничою країною. Мовляв, Кремль був налаштований на добрі відносини з усіма сусідами після розвалу СРСР.

Зокрема, Росія буцімто десятиліттями годувала Україну і підтримувала її економіку, але:

держперевороти почалися ще за Ющенка.

Росії "не давали жодних шансів вибудувати нормальні відносини з братнім українським народом".

Хто саме не давав, диктатор не сказав, але, вочевидь, він говорить про Захід, адже потім він почав згадувати війну на Кавказі. Там Росія, за версією Путіна, воювала з "Аль-Каїдою", яку нібито підтримував саме Захід.

Послухайте, а яким чином Ющенко прийшов до влади? Хіба в результаті легітимних дій? Показати, в результаті чого він прийшов до влади? Ми ж знаємо – придумали третій тур голосування. Який, нах**н, третій тур? Він не передбачений Конституцією. Це держпереворот!

– дивується свободі волевиявлення українців Путін.

Водночас він згадав, як хотів стати "однією родиною" із західними державами, але ті лише почали "розгойдувати ситуацію" всередині його країни.

"Ми ж думали, що ми свої, буржуїнські. Ми хочемо бути в цій сім'ї так званих цивілізованих народів. І в НАТО я вудки закинув. Мовляв, розгляньмо цю можливість. Щьолк, звідти – навіть розглядати не стали", – бідкається диктатор.

Також російський президент, попри численні докази та свідчення, продовжує відхрещуватися від своїх "зелених чоловічків" на Донбасі у 2014 році. Водночас він бідкається, що Кремль просто "надули" і "кинули" з Мінськими угодами, адже їх ніхто не збирався виконувати.

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Цілі "спецоперації" не змінилися

Кремлівському диктатору також не подобається, що українці завдають його армії величезних втрат і просто "викинули" всі досягнуті в березні 2022 року домовленості після втечі російських військ від Києва.

За словами кремлівського диктатора, український ВПК нібито "ні шиша не виробляє" і скоро перестане існувати. Водночас окупанти досі намагаються демілітаризувати нашу державу – цілі "спецоперації" не змінилися.

Варто зауважити, що вночі 13 червня вони "демілітаризували" цивільні об'єкти у Кривому Розі, вбивши 11 цивільних. Про це Путін, як і про інші російські терористичні атаки, не сказав ні слова.

Ні, вони (цілі вторгнення – 24 Канал) змінюються відповідно до поточної ситуації, але загалом, звичайно, нічого ми змінювати не будемо. Вони для нас мають фундаментальний характер,

– заявив російський президент.

Окрім цього, Путін згадав і про контрнаступ ЗСУ.

"Український контрнаступ – масштабний, з використанням резервів, він розпочався з 4 червня і триває просто зараз", – зазначив кремлівський диктатор.

За його словами, ЗСУ нібито не мають успіху, а Росія втратила лише 54 танки, частина з яких підлягає відновленню. Однак варто зауважити, що звіти Генштабу говорять зовсім про інше – з 24 лютого 2022 року "хорошими" стали майже 217 тисяч росіян, а 3935 танків перетворилися на брухт.

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Росія виробляє дрони

Путін заявив, що виробництво найпотрібніших на фронті безпілотників у Росії зросло в 10 разів.

Оборонні заводи працюють у 2 – 3 зміни,

– додав диктатор.

Також він прокоментував атаки безпілотників на Росію. Мовляв, таке було в Сирії – загарбники швидко навчилися боротися з дронами, і це завдання нібито теж можна вирішити.

Однак від "бавовни" страждають не лише російські міста, а й тимчасово окуповані території, зокрема Крим. Та Путін про це не згадує – він вирішив розвивати медицину замість ППО, адже саме на півострів та у квазіреспубліки на Донбасі вирушають поранені окупанти.

За його словами, наразі туди спрямовують фінанси, за допомогою яких модернізують сферу соцобслуговування. Зокрема, диктатор хоче будувати лікарні, школи та дитсадки. До 2030 року вся система буцімто підтягнеться до загальноросійського рівня.

Як приклад Путін навів Крим, у якому нібито не було інфраструктури до приходу Росії. Проте краще б він говорив про тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, де з приходом загарбників не стало нічого.

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Путін звинувачує Україну у своїх терактах

Кремлівський диктатор вкотре звинуватив Україну в руйнуванні Каховської ГЕС. За його словами, там могла бути "закладка" або відбувся приліт. Звичайно ж, це чергова брехня, позаяк самі ж росіяни:

замінували греблю ГЕС ще торік,

підірвали її, аби завадити українському контрнаступу, якого вони панічно бояться, адже кожного разу втрачають величезні площі загарбаних територій.

Однак російський президент стоїть на своєму – Росія буцімто не була зацікавлена в підриві Каховської ГЕС, а зараз робить "все можливе для допомоги людям у зоні затоплення". Найімовірніше, він говорить про недопуск до місця місії ООН та постійні обстріли евакуаційних маршрутів, внаслідок чого гинуть та зазнають поранень мирні люди, які просто хотіли врятуватися від "великої води".

За словами Путіна, усім постраждалим від затоплення в зоні Каховської ГЕС "нададуть допомогу за російськими нормами та стандартами". І це він заявив за понад тиждень після катастрофи. Весь цей час люди на тимчасово окупованих Росією територіях перебувають у затоплених будинках без змоги врятуватися.