"Путін – злодій": чи призведе веселий флешмоб до серйозної революції

Нещодавно в Росії розпочався доволі веселий флешмоб. В одній зі шкіл Красноярського краю вчителька пригрозила дітям розстрілом за слова "Путін – Злодій", які хтось із дітей написав на дошці.

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.

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Він нагадав, як місцева влада не стала карати вчительку, сказавши, що вона – стара, радянська та не розуміє, що говорить.

"Мені здається, це відмінний привід, щоб її звільнити, проте це їхня справа. Стару та злу Євдокію Ковальову, мабуть, не повідомили, що в учнів тепер є телефони. Відповідно, всі її слова про "великого Путіна" та "розстріли" було записано та тут же вони потрапили в мережу, ставши надбанням усього світ", – сказав Яковина.

Відео шкільного скандалу "Путін – вор"

Він додав, що моментально у різних куточках Росії діти почали писати ті ж слова на своїх шкільних дошках, в зошитах і на інших поверхнях. "Гасло "Путін - Злодій!" тепер просто всюди, від нього не сховатися", – наголосив журналіст.

Чи призведе це до моментальної революції? Звичайно, ні. Але у мене є надія на те, що критична маса людей, незадоволених путінським режимом, швидко збільшується. Молодь вже абсолютно не є схильною до впливу пропаганди. Середнє покоління, залишившись без пенсій, теж починає щось розуміти. Процес – повільний, але йде він в правильному напрямку. І я думаю, що досить скоро він запустить якісь дуже веселі події,

– підкреслив Яковина.

Відео повного випуску відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 17 листопада 2018