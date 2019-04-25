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      Путін пояснив паспортизацію жителів окупованого Донбасу

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      Путін пояснив паспортизацію жителів окупованого Донбасу
      Путін пояснив паспортизацію жителів окупованого Донбасу / rusvesna.su

      Президент Росії Володимир Путін заявив, що паспортизація жителів окупованої частини Донбасу пов’язана з небажанням як старої, так і нової влади України амністувати бойовиків і надати особливий статус так званим "ДНР" і "ЛНР".

      Володимир Путін стверджує, що рішення про видачу паспортів РФ "суто гуманітарного характеру", і воно "далеке від того", аби провокувати українську владу і міжнародну спільноту, пишуть "Новости Донбасса".

      Читайте також: Паспорт для окупованих: як Путін впливатиме на Донбас та чим це може завершитись

      "Що стосується ще діючої влади, яка йде, та влади, що приходять на зміну, то й ті і інші публічно про це говорять – не збираються підписувати нормативні акти про амністію, визнавати особливий статус ЛНР і ДНР", – додав Путін.

      Президент Росії звинуватив Україну у тому, що він встановив "режим ізоляції" окремих районів Донецької і Луганської областей.

      "Ми не можемо на це спокійно дивитися. Якщо люди, які приходять до влади в Києві, знайдуть в собі сили реалізувати Мінські угоди, ми будемо всіляко цьому сприяти, і будемо все робити, щоб нормалізувати ситуацію на південному сході України", – додав президент РФ. 

      Варто зазначити, що 24 квітня Росія і представники ОРДЛО зірвали переговори в Мінську щодо перемир'я на Донбасі.

      Напередодні Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій на Донбасі. Україна вже звернулася до Ради безпеки ООН через скандальний указ російського президента. У Євросоюзі засудили рішення Путіна та висловили свою стурбованість.

      Що передбачає скандальний указ Путіна?• Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.

      • Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.

      • Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".

      • Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія Володимир Путін Новини Донецька Новини Луганська
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