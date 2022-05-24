Путіна скоро усунуть з президентського посту, – ексглава британської розвідки МІ6
Джерело:Newsweek
До 2023 року Володимир Путін перестане бути лідером Росії. Таке передбачення зробив ексглава британської розвідки МІ6.
Колишній глава британської секретної розвідувальної служби Річард Дірлав передбачив, що президент Росії Володимир Путін до 2023 року перестане займати цю посаду у своїй країні.
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На його думку, це станеться через проблеми зі здоров'ям.
Я думаю, що він піде до 2023 року. Проте, ймовірно, в санаторій,
– повідомив Річард Дірлав.
Та додав, що Путін, якому 69 років, після цього більше не буде президентом. Оточення змістить його і, "ймовірно, відправить до санаторію, з якого він уже не вийде як лідер Росії".
Крім того, він передбачив, що російський режим може "розпастися" протягом наступних 12 – 18 місяців через санкції Заходу, які були запроваджені проти країни, а також конфлікт в Україні та поточні військові дії Росії.
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