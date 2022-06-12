Путіну все одно, – у чеському МЗС різко відповіли на заклики Макрона "не принижувати" Росію
Джерело:Ceske Noviny
Французького президента Еммануеля Макрона дедалі частіше критикують через заявку про те, що Росію не варто "принижувати". Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський поставив під сумнів те, що Макрон розуміє ситуацію.
Путіну все одно, як Росію сприймають на Заході, – глава МЗС Чехії
Глава чеського МЗС заявив, що президенту Росії Володимиру Путіну байдуже на те, як його країну сприймають на Заході. Ліпавський зауважив, що Росія – агресор, через що так зване "питання приниження" не повинно стояти на порядку денному.
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Росія – агресор, і ми не повинні брати до уваги ні приниження, ні не приниження. Макрон, напевно, не дуже добре розуміється на питанні, Путіну все одно, як Росію сприймають на Заході,
– сказав міністр.
Ліпавський наголосив на важливості зброї для України
Чеський міністр заявив, що постачання зброї в Україну підтримує безпеку Чехії перед обличчям загарбницьких намірів Росії. Він заявив, що краще надати зброю Україні, аніж зберігати її на складах.
"Ми можемо зберігати зброю на складі тут або вона може допомогти в Україні", – сказав міністр.
Окрім того, Ліпавський сказав, що країни Європейського Союзу, які краще озброєні, зокрема Німеччина, могли б бути більш активними у постачанні зброї Україні.
За що критикують Макрона
- Президент Володимир Зеленський у травні розповів, що Макрон пропонував Україні піти на територіальні поступки, щоб буцімто "зберегти обличчя Путіну".
- Переказуючи заяву Макрона, Зеленський повідомив, що президент Франції сказав, що небезпечно принижувати країну-агресорку. У відповідь український президент наголосив, що Україна не готова поступатися своїми територіями, оскільки це несправедливо.
- Президент Франції також закликав не принижувати Росію, щоб після війни вона вибралася з ізоляції. Заяву французького лідера різко розкритикував глава МЗС України Дмитро Кулеба.
- Очільник українського МЗС зауважив, що Росія сама себе принижує і її слід поставити на місце.
- Позиція Макрона не знайшла підтримки у Польщі. Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький запропонував тим, хто хоче зберегти обличчя Путіна, віддати свої території.
- Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц піддаються критиці, оскільки підтримують зв'язок з Путіним. Відповідну стратегію підтримують не всі країни ЄС.
- Президент Польщі Анджей Дуда порівняв Путіна з Адольфом Гітлером і сказав, що німецькому диктатору ніхто не телефонував та не думав, як тому зберегти обличчя.
- В Естонії голова комісії закордонних справ Марко Міхкельсон сказав, що дзвінки Путіну – це шлях до нової агресії. Також колишня президентка Литви Даля Грибаускайте заявила, що розмови з Путіним – це "дзвінки терористу".
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