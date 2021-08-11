П'ять із шести континентів – у вогні: у NASA показали шокуючу карту пожеж

NASA показало мапу пожеж, які помітно з космосу. У організації показали, що 5 з 6 континентів потерпають від пожеж.

На карті помітні червоні крапки – це і є пожежі. Подекуди територія майже вся червона від вогню.

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NASA показало карту пожеж з космосу

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору, що у США, показало вигляд континентів з космосу. Зокрема помітно місця загоряння. Хоч деякі червоні крапки – це виверження вулканів або факели вогню на газових родовищах, проте більшість – лісові пожежі.



Пожежі вирують у багатьох країнах світу / Скриншот сайту NASA

На мапі помітно, що від пожеж потерпає Африка, Штати, Росія, Австралія. Це помітно з космосу.

До речі, астронавт Європейського космічного агентства Тома Песке сфотографував з висоти понад 400 кілометрів пожежі в Греції.

Пожежі у світі: коротко