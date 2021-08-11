П'ять із шести континентів – у вогні: у NASA показали шокуючу карту пожеж
Джерело:NASA
NASA показало мапу пожеж, які помітно з космосу. У організації показали, що 5 з 6 континентів потерпають від пожеж.
На карті помітні червоні крапки – це і є пожежі. Подекуди територія майже вся червона від вогню.
До теми Дим від лісових пожеж в Якутії досягнув Північного полюса
NASA показало карту пожеж з космосу
Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору, що у США, показало вигляд континентів з космосу. Зокрема помітно місця загоряння. Хоч деякі червоні крапки – це виверження вулканів або факели вогню на газових родовищах, проте більшість – лісові пожежі.
Пожежі вирують у багатьох країнах світу / Скриншот сайту NASA
На мапі помітно, що від пожеж потерпає Африка, Штати, Росія, Австралія. Це помітно з космосу.
До речі, астронавт Європейського космічного агентства Тома Песке сфотографував з висоти понад 400 кілометрів пожежі в Греції.
Пожежі у світі: коротко
- Світ потерпає від пожеж – вони охоплюють все більші території в різних куточках планети. За оцінками експертів, сезон пожеж ще далекий до свого завершення. Пожежі охопили регіони США, Канади, Росії та країни Середземного моря.
- У Греції, станом на 10 серпня, через пожежі оголосили евакуацію людей з 12 населених пунктів на адміністративних межах Еліди-Аркадії. Також у Греції пожежі вирували в області Аттики, на острові Евія, неподалік Афін.
- Перед тим у країні зафіксували рекордні +46 градусів.
- У Португалії та Іспанії також очікують підвищення температури до 40 градусів. Через це влада країн вживає заходів для попередження лісових пожеж.
- Ба більше, у серпні лісові пожежі спалахнули в США, Чорногорії, Росії, Алжирі, Туреччині, Албанії, Хорватії.