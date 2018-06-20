П'ятий транш від МВФ: до чого готуватися, якщо грошей не дадуть

Якщо депутати не заберуть скандальну правку в законі про Антикорупційний суд, Україна може залишитися без траншу МВФ. Про це заявила директорка фонду Крістін Лагард після телефонної розмови з Петром Порошенком.

Влада сподівалася, що приймуть закон про Антикорупційний суд – і одразу отримають транш. Проте західні партнери обіцянкам українських політиків вірити втомилися. Гроші готові дати, коли суд вже почнуть створювати. А ще вимагають скасувати правки, які депутати нишком внесли у закон.

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Цю правку помітили вже після голосування. Згідно з нею, апеляції у справах НАБУ, за які вже взялася Феміда, розглядатимуть звичайні суди. Навіть після того, як з'явиться Антикорупційний. А це, до слова, може торкнутися справ Романа Насірова чи Борислава Розенбата.

Це є не припустимо, тому що такі топ-справи по Розенблату, по Труханову, по Насірову і багатьох інших чиновниках, які вже подали до суду першої інстанції або там є, вони залишаться і фактично не пройдуть через систему новоствореного судочинства. Чи означає це індульгенцію для топ-чиновників? Я думаю, це питання відкрите,

– прокоментував юридичний радник Transparency International Ukraine Максим Костецький.

Та справа не лише в боротьбі із корупцією. У МВФ ще раз наполягли: уряд має піти на непопулярні кроки і, по-перше, підвищити тарифи на газ до ринкових, а по-друге – урізати витрати у бюджеті на наступний рік. Для влади перед виборами – це політичне самогубство.

"Наступного року у нас вибори, і завжди намагаються засунути якомога більше соціальних різних вигод – підняття пенсій, зарплат. Таким чином хочуть показати, яка влада сьогодні хороша, і переобратись. Хоча на такі "вигоди" грошей немає", – наголосив координатор ГП "Нова Країна" Тарас Козак.

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За два десятиліття Україна позичила у МВФ більше 35 мільярдів гривень. Більше половини повернули. Ще 15 мільярдів треба віддати. Повертати борги іншим кредиторам без позик МВФ буде складно, оскільки фонд МВФ надає кошти під 2-3% річних. Інші – втричі дорожче. Щоправда, у Національному банку заспокоюють – і без грошей МВФ протягнемо 2-3 роки.

Обсяг міжнародних резервів України є достатнім, щоб пройти через період пікових платежів за державним боргом до кінця 2020 року і без зовнішнього фінансування. Але подальші перспективи економічного зростання країни безпосередньо залежатимуть від поступу в проведенні структурних реформ,

– заявив голова НБУ Яків Смолій.

Експерти погоджуються, затримка з траншем – не найгірше.

"Більше проблем матимемо, якщо вилетимо з програми фонду. І західні партнери відмовлятимуться надавати Україні підтримку. Піде МВФ – не буде грошей ні від американців, ні від Євросоюзу, ні від міжнародних організацій", – пояснив Козак.