Рахунки у банку та робота в ІТ-сфері: що у Мін’юсті готують для в’язнів

Міністерство юстиції планує відкрити для засуджених банківські рахунки, на які їм надходитиме оплата праці. Крім того, розглядають можливість запровадження в Україні закордонного досвіду, коли в’язні працюють в ІТ-сфері.

Можливості роботи та оплати праці в українських тюрмах хочуть реформувати, повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, пише "Слідство.Інфо".

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Про оплату праці ув’язнених

За її словами, переведення оплати праці в’язнів в електронний формат потрібне, аби ув’язнені змогли насправді отримати ці гроші. Адже нерідко оплата їхньої опиняється в адміністрації закладів.

Є домовленість між підприємствами, що вони (адміністрація закладів – 24 канал) як рабів віддають людей на підприємство, і самі отримують за це якісь гроші,

– заявила Висоцька.

Та додала, що потрібно зробити цей процес прозорим, відкривши в’язням рахунки у банку.

Про працевлаштування в’язнів

Висоцька пояснила, що Мін’юст буде домовлятися з підприємствами, щоб ті працевлаштовували засуджених. Частина з них відмовляються робити це через необхідність сплачувати за них податки, а також – віддавати частину оплати в’язня у спецфонд установи.

Вони кажуть про те, що крім заробітної плати засудженому, вони 50 відсотків мають сплатити установі у спецфонд. Для нас це корисно, це ж – наповнення спецфонду,

– зазначила заступниця міністра юстиції.

У відомстві наразі не готові заявити про відмову від цього. Однак обіцяють фінансову модель розглянути детальніше.

За словами Висоцької, Мін’юст хоче перейняти закордонний досвід роботи арештантів в ІТ-сфері. "В Україні, де в установах нема техніки та інтернету, – важко. Ми зараз маємо попрацювати, щоб і інформаційно наблизити їх до соціуму" – зазначила заступниця міністра.

Та додала, що у відомстві сподіваються, що українські тюрми вдасться долучити до ІТ-бізнесу.