Рахунки у банку та робота в ІТ-сфері: що у Мін’юсті готують для в’язнів
Міністерство юстиції планує відкрити для засуджених банківські рахунки, на які їм надходитиме оплата праці. Крім того, розглядають можливість запровадження в Україні закордонного досвіду, коли в’язні працюють в ІТ-сфері.
Можливості роботи та оплати праці в українських тюрмах хочуть реформувати, повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, пише "Слідство.Інфо".
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Про оплату праці ув’язнених
За її словами, переведення оплати праці в’язнів в електронний формат потрібне, аби ув’язнені змогли насправді отримати ці гроші. Адже нерідко оплата їхньої опиняється в адміністрації закладів.
Є домовленість між підприємствами, що вони (адміністрація закладів – 24 канал) як рабів віддають людей на підприємство, і самі отримують за це якісь гроші,
– заявила Висоцька.
Та додала, що потрібно зробити цей процес прозорим, відкривши в’язням рахунки у банку.
Про працевлаштування в’язнів
Висоцька пояснила, що Мін’юст буде домовлятися з підприємствами, щоб ті працевлаштовували засуджених. Частина з них відмовляються робити це через необхідність сплачувати за них податки, а також – віддавати частину оплати в’язня у спецфонд установи.
Вони кажуть про те, що крім заробітної плати засудженому, вони 50 відсотків мають сплатити установі у спецфонд. Для нас це корисно, це ж – наповнення спецфонду,
– зазначила заступниця міністра юстиції.
У відомстві наразі не готові заявити про відмову від цього. Однак обіцяють фінансову модель розглянути детальніше.
За словами Висоцької, Мін’юст хоче перейняти закордонний досвід роботи арештантів в ІТ-сфері. "В Україні, де в установах нема техніки та інтернету, – важко. Ми зараз маємо попрацювати, щоб і інформаційно наблизити їх до соціуму" – зазначила заступниця міністра.
Та додала, що у відомстві сподіваються, що українські тюрми вдасться долучити до ІТ-бізнесу.
Зверніть увагу! Станом на 1 квітня 2020 року у в’язницях відбували покарання 32 тисячі 942 людини.