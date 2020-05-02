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      Рахунки у банку та робота в ІТ-сфері: що у Мін’юсті готують для в’язнів

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      У Мін’юсті хочуть відкрити в’язням рахунки і залучити їх до ІТ-бізнесу
      У Мін’юсті хочуть відкрити в’язням рахунки та залучити до ІТ-бізнесу

      Міністерство юстиції планує відкрити для засуджених банківські рахунки, на які їм надходитиме оплата праці. Крім того, розглядають можливість запровадження в Україні закордонного досвіду, коли в’язні працюють в ІТ-сфері.

      Можливості роботи та оплати праці в українських тюрмах хочуть реформувати, повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, пише "Слідство.Інфо".

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      Про оплату праці ув’язнених

      За її словами, переведення оплати праці в’язнів в електронний формат потрібне, аби ув’язнені змогли насправді отримати ці гроші. Адже нерідко оплата їхньої опиняється в адміністрації закладів.

      Є домовленість між підприємствами, що вони (адміністрація закладів – 24 канал) як рабів віддають людей на підприємство, і самі отримують за це якісь гроші,
      – заявила Висоцька.

      Та додала, що потрібно зробити цей процес прозорим, відкривши в’язням рахунки у банку.

      Про працевлаштування в’язнів

      Висоцька пояснила, що Мін’юст буде домовлятися з підприємствами, щоб ті працевлаштовували засуджених. Частина з них відмовляються робити це через необхідність сплачувати за них податки, а також – віддавати частину оплати в’язня у спецфонд установи.

      Вони кажуть про те, що крім заробітної плати засудженому, вони 50 відсотків мають сплатити установі у спецфонд. Для нас це корисно, це ж наповнення спецфонду,
      – зазначила заступниця міністра юстиції.

      У відомстві наразі не готові заявити про відмову від цього. Однак обіцяють фінансову модель розглянути детальніше.

      За словами Висоцької, Мін’юст хоче перейняти закордонний досвід роботи арештантів в ІТ-сфері. "В Україні, де в установах нема техніки та інтернету, – важко. Ми зараз маємо попрацювати, щоб і інформаційно наблизити їх до соціуму" – зазначила заступниця міністра.

      Та додала, що у відомстві сподіваються, що українські тюрми вдасться долучити до ІТ-бізнесу.

      Зверніть увагу! Станом на 1 квітня 2020 року у в’язницях відбували покарання 32 тисячі 942 людини.

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Робота Податки Банки Зарплата Міністерство юстиції IT-бізнес В'язниця Новини України
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