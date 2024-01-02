Наслідки були б катастрофічними, – Залужний про збиття всіх "Кинджалів", які запустила Росія
Джерело:Валерій Залужний
Під час масованої атаки 2 січня росіяни запустили 10 ракет типу "Кинджал" по Україні. Усі ці гіперзвукові ворожі цілі успішно збила українська протиповітряна оборона.
Водночас наслідки були б жахливими, якби наша держава не мала можливості збивати російські "Кинджали". Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у соцмережі Х, раніше відомій як твітер, передає 24 Канал.
До теми Не лише вбивати: авіаексперт розкрив мету окупантів під час обстрілів "Кинджалами"
Залужний сказав, що було б, якби "Кинджали" досягли своєї метиЗверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.
Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що цього Повітряні Сили Збройних Сил України збили 10 із 10 російських аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Це вдалося зробити за допомогою системи Patriot, яку нашій державі надали західні партнери.
Це рекорд. Якщо ракети вразять ціль, то наслідки будуть катастрофічними,
– наголосив генерал.
Залужний також подякував нашим партнерам за засоби протиповітряної оборони. Водночас він застеріг, що немає підстав вважати, що ворог зупиниться на цій атаці, тому нашій державі потрібно більше систем ППО та ПРО і боєприпасів до них.
Росіяни масовано обстріляли Україну ракетами
- Уранці 2 січня російська армія завдала чергового масованого ракетного удару по Києву, запустивши ракети різного типу, в тому числі й "Кинджали". У столиці внаслідок ворожої атаки постраждали щонайменше 27 осіб і загинула 86-річна жінка.
- Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що під час масованої атаки України 2 січня російські загарбники випустили 99 засобів повітряного нападу. Нашим військовим вдалося знищити 72 повітряні цілі, в тому числі й всі запущені ракети типу "Кинджал".
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що цей масований ракетний обстріл мав свої певні особливості порівняно з попереднім. Зокрема, крилаті ракети не летіли цього разу по прямій, а заходили з різних напрямків, щоб заплутати нашу систему протиповітряної оборони.