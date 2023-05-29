Знайшли за годину: у Києві затримали молодиків, які знімали роботу ППО

Повномасштабна війна триває вже понад рік, однак деякі люди досі не затямили, що знімати роботу ППО не можна. Після ракетної атаки по Києву 29 травня затримали двох таких зловмисників.

До поліції у Києві надійшло повідомлення від місцевої жительки, що двоє невідомих знімали роботу ППО. За ними миттєво виїхали правоохоронці.

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Зловмисників знайшли за годину

Протягом години поліція знайшла 23-річного молодика на одній із вулиць Святошинського району Києва. Для пошуку іншого чоловіка у столиці ввели спеціальну поліцейську операцію. Вже за пів години 26-річного керманича "БМВ" зупинили на вулиці Ушакова.



Чоловіків швидко затримали / Фото поліції Києва

Чоловіків привезли до Святошинського управління поліції, де з ними поспілкувалися оперативники. Далі їх передали співробітникам Служби безпеки України для з’ясування обставин.

Важливо! Слід нагадати, що знімати роботу ППО й викладати це в мережу – суворо заборонено. Фото чи відео, на якому є прив'язка до місцевості, миттєво опиняється на російських пабліках.

Це лише допоможе ворогу скорегувати вогонь. Потрібно зберігати інформаційну тишу, адже мовчання – надійний тил наших захисників.

Ба більше, така зйомка карається терміном до 8 років позбавлення волі.



Зловмисників передали СБУ / Фото поліції Києва

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