Кількість постраждалих у Запоріжжі внаслідок ворожої атаки зросла: тривають рятувальні роботи

Російські загарбники 8 січня здійснили масований ракетний обстріл по території України. Зрештою стало відомо, що внаслідок атаки є постраждалі у Запоріжжі.

Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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Атака по Запоріжжю

О 07:00 Запоріжжя прокинулося від ракетного удару російських загарбників. Внаслідок комбінованої атаки крилатих та балістичних ракет з різних напрямків у обласному центрі пролунало загалом 5 вибухів.

У Запорізькій ОВА повідомляли про влучання ракет у житлові райони. Зокрема, на відкриті території та поруч із будинками.

Станом на 08:00 повідомили про двох постраждалих – чоловіка та жінку. На місцях працюють оперативні та рятувальні служби.

Згодом о 08:34 у Запорізькій ОВА повідомили про відбій повітряної тривоги.

Станом на 09:29 кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб.

О 10:14 Юрій Малашко в ефірі телемарафону розповів, що кількість постраждалих збільшилася до п'яти. Одна людина перебуває у важкому стані.

У нас уже 5 осіб, які постраждали – чотири чоловіки та одна жінка,

– зазначив очільник Запорізької ОВА.

Внаслідок атаки вибито вікна у дев'яти багатоповерхових будинках, а також пошкоджено п'ять будівель приватного сектору. Наразі на місцях працюють комунальні служби.

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