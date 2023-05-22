Путін показує, що готовий воювати дуже довго, – аналітик про постійні повітряні атаки
Росія не припиняє завдавати ракетні удари майже по всій території України. Повітряні тривоги лунають майже щоночі, і влучання відбуваються не по військових цілях, а по українських мирних містах.
За останній місяць ракетні атаки стали системнішими, і це свідчить найімовірніше про те, що Росії вдалося відновити виробництво крилатих ракет. А також налагодити чітке постачання іранських безпілотників. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.
До теми Цинічний обстріл частини ДСНС, десяток постраждалих: що відомо про атаку на Дніпро 22 травня
Не втрачає надії захопити Україну
Відновлення Росією можливості завдавати ракетних атак по Україні є великою проблемою. Країна-агресорка демонструє у такий спосіб, що навіть в умовах серйозних санкційних обмежень має шпарини, через які отримує необхідні деталі для виготовлення ракет і може проводити довготривалу війну.
Розмови про те, що, мовляв, в Росії за 2 – 3 тижні закінчаться ракети, про втрату стратегічного запасу, не применшують бажання росіян проводити ракетні атаки.
Тим більш, спеціалісти визначають, що ракети, якими в останній час обстрілюють Україну, нові та виготовлені в цьому році,
– зауважив він.
У такий спосіб Владімір Путін не полишає надії захопити всю Україну і показує, що готовий воювати дуже довго.
Валерій Клочок про мотиви Владіміра Путіна обстрілювати міста України: дивіться відео
Конкретні рішення в санкційній політиці
"Також ракетні обстріли України в інформаційному плані спрямовано насамперед на росіян. Мовляв, у нас в умовах війни, санкційної політики все працює – навіть військово-промисловий комплекс. При тому, що Росія має купу проблем в економіці", – наголосив політолог.
Саме це питання стало предметом обговорення Європейської комісії, Європейського Союзу, які готують 11 санкційний пакет.
"Сподіваюсь після саміту "Великої сімки" ми побачимо конкретні рішення", – припустив Валерій Клочок.
Атака на Дніпро проти ночі 22 травня
- На Дніпропетровщині о 2:28 оголосили повітряну тривогу. Окупанти обстріляли Дніпро та область, попередньо, ракетами Х-22, Х-101/555 та "Шахедами".
- Пізніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили про здійснення атаки ворогом 16-ма ракетами різних типів: 4 крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, 5 крилатими ракетами Х-22, 2 балістичними ракетами "Іскандер-М", 5 зенітними керованими ракетами. А також на Дніпропетровщину летіли 20 ударних дронів "Shahed-136/131".
- Силами та засобами ППО повітряного командування "Схід" та повітряного командування "Південь" знищено 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 та всі 20 ударних дронів типу "Shahed".
- Внаслідок атаки в Дніпрі обстріляно аварійно-рятувальну частину, зруйновано 3 будівлі та знищено понад 20 одиниць техніки. На жаль, є постраждалий – рятувальник.
- Також в Іларіонівській громаді Синельниківського району через падіння БпЛА постраждали 7 осіб. Жінки 52 та 70 років – перебувають в лікарні.