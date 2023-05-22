Путін показує, що готовий воювати дуже довго, – аналітик про постійні повітряні атаки

Росія не припиняє завдавати ракетні удари майже по всій території України. Повітряні тривоги лунають майже щоночі, і влучання відбуваються не по військових цілях, а по українських мирних містах.

За останній місяць ракетні атаки стали системнішими, і це свідчить найімовірніше про те, що Росії вдалося відновити виробництво крилатих ракет. А також налагодити чітке постачання іранських безпілотників. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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Не втрачає надії захопити Україну

Відновлення Росією можливості завдавати ракетних атак по Україні є великою проблемою. Країна-агресорка демонструє у такий спосіб, що навіть в умовах серйозних санкційних обмежень має шпарини, через які отримує необхідні деталі для виготовлення ракет і може проводити довготривалу війну.

Розмови про те, що, мовляв, в Росії за 2 – 3 тижні закінчаться ракети, про втрату стратегічного запасу, не применшують бажання росіян проводити ракетні атаки.

Тим більш, спеціалісти визначають, що ракети, якими в останній час обстрілюють Україну, нові та виготовлені в цьому році,

– зауважив він.

У такий спосіб Владімір Путін не полишає надії захопити всю Україну і показує, що готовий воювати дуже довго.

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Конкретні рішення в санкційній політиці

"Також ракетні обстріли України в інформаційному плані спрямовано насамперед на росіян. Мовляв, у нас в умовах війни, санкційної політики все працює – навіть військово-промисловий комплекс. При тому, що Росія має купу проблем в економіці", – наголосив політолог.

Саме це питання стало предметом обговорення Європейської комісії, Європейського Союзу, які готують 11 санкційний пакет.

"Сподіваюсь після саміту "Великої сімки" ми побачимо конкретні рішення", – припустив Валерій Клочок.

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