Росіяни випустили близько 40 ракет уночі: що відомо про нову масовану атаку

Росіяни здійснили ракетний удар по Україні у ніч проти 16 лютого. Ворог випустив ракети як з акваторії Азовського, так і Чорного моря. Розповідаємо, що відомо про комбіновану атаку.

Окупанти продовжують тероризувати мирне населення України й атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури. У цьому матеріалі 24 Канал розповість, що відомо про нічну комбіновану ракетну атаку, яку здійснив ворог.

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Сирени – спочатку на Сході, а потім по всій Україні

Зауважимо, що близько 02:36 пролунали повітряні тривоги у низці регіонів України. Про загрозу ракетних ударів попереджали через активність стратегічної авіації в акваторії Азовського моря.

А вже ближче до 03:00 сирени вили вже по всій Україні. Їх увімкнули через те, що окупанти готували атаку з Чорного моря. Російські загарбники готували ракетоносій до запуску "Калібрів".

Моніторинговий канал Monitor о 03:12 написав, що окупанти запустили "Калібри". Оскільки ці ракети можуть долетіти до будь-якого куточка України, то й сирени увімкнули у всіх без винятку областях.

У низці областей лунали вибухи

За даними моніторингових каналів, вибухи лунали о:

02:34 на Запоріжжі;

02:57 на Півдні (повідомляли про роботу ППО);

03:04 на Полтавщині (там теж говорили про протиповітряну оборону);

03:24 на Одещині та Миколаївщині працювала ППО й авіація;

03:28 на Кіровоградщині та Полтавщині також працювала ППО;

03:40 на Львівщині, але тоді не було жодних деталей;

03:43 на Черкащині працювала ППО;

03:57 на Київщині, тоді попередньо зауважили про роботу ППО.

Роботу ППО на Запоріжжі підтвердив секретар міської ради Анатолій Куртєв. Він зауважив, що звуки вибухів, – "влучна робота наших Сил протиповітряної оборони". Що стосується прильотів, то їх у місті не зафіксували.

На Півночі, Центрі та Заході – прильоти

На жаль, не всі повітряні цілі ворога вдалося збити. Як зауважив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, окупанти цієї ночі атакували Україну ракетами та дронами. Влучання зафіксували на Півночі, Заході, у Дніпропетровській і Кіровоградській областях.

Росіяни дещо змінили тактику. Вони проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі. Але ППО впоралася з більшістю ворожих ракет та БпЛА,

– підкреслив він.

Що стосується Львівщини, то ситуацію прокоментував глава ОВА Максим Козицький. За його словами, окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок цього спалахнула пожежа, яку встигли ліквідувати. На щастя, минулося без жертв і постраждалих.

Окупанти також атакували Павлоград о 03:00. Як зауважив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, російські військові били по місту тоді, коли мирні мешканці спокійно спали собі у своїх оселях.

Наслідки ракетного удару по Павлограду / Фото з телеграму Лисака

На жаль, внаслідок цього загинула 79-річна жінка. Відомо попередньо про 7 постраждалих. Двох із них госпіталізували: 79-річного чоловіка та 37-річну жінку.

За наявною інформацією, пошкоджень зазнало промислове підприємство. Спалахнула пожежа, яку рятувальникам вдалося ліквідувати. Крім того, зруйновано 7 приватних будинків. Ще 30 понівечені.

Приліт також зафіксували поблизу Кропивницького. Про це розповів глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Він зауважив, що ніч проти 16 лютого була неспокійною. За словами високопосадовця, окупанти влучили в об'єкт інфраструктури у Кропивницькому районі. Минулося без жертв. На місці влучання працюють оперативні служби.

Ворог випустив 36 ракет

Під час телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла про атаку ракетами "Калібр". Вона зауважила, що ворог випустив відразу 8 ракет, якими був споряджений ракетоносій в акваторії Чорного моря. На щастя, 6 з них збили на Миколаївщині та 2 – на Херсонщині.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поділився додатковою інформацією щодо ракетного удару. За його словами, окупанти запускали крилаті ракети з 01:40 по 03:45.

Усього ворог використав 36 ракет для атаки України:

12 крилатих ракет повітряного базування Х-101/555;

8 крилатих ракет морського базування "Калібр";

12 крилатих протикорабельних ракет повітряного базування Х-22;

3 керовані авіаційні ракети Х-59/31;

1 протикорабельну ракету "Онікс".

Випускали їх зі стратегічної авіації Ту-22М3 та Ту-95МС з району Курської області, а також акваторії Каспійського моря відповідно. Що стосується літаків тактичної авіації Су-35, то з них ракетами били з району Мелітополя. "Калібрами" по Україні били з акваторії Чорного моря.

Силами та засобами ППО вдалося знищити 14 крилатих ракет Х-101/555, "Калібрів", а також 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об'єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет,

– зауважили у Повітряних силах ЗСУ.

Зауважимо, що ворог у будь-який момент може завдати нового удару. Тож закликаємо вас не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Щойно лунають сирени – вирушайте негайно ж до укриття. Залишайтеся там доти, поки не буде відбою. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.