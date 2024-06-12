Ворог намагався атакувати Київ під прикриттям погодних умов

Зранку 12 червня Росія атакувала Київ та область комбінованим ударом з використанням ракет та дронів. Для покращення результатів вони сподівалися провести атаку, прикриваючись поганими погодними умовами.

Речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов розповів, що завдяки професіоналізму Сил ППО усі цілі над Києвом були знищені. Водночас ворог намагався вдатися до нестандартної тактики.

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Атака під прикриттям погоди

Шаманов зазначив, що ця атака вкотре продемонструвала, що агресор не відмовиться від ракетного терору Києва.

Ворог намагався атакувати Київ, використовуючи погодні умови. Але професіоналізм наших ППО на висоті. Я не фахівець і не знаю, чи стала їм на заваді погода. Це краще питати у військових протиповітряних сил. Але, судячи з результату, все добре. Так, сьогодні киян лякав не лише грім, а й робота ППО. Але все обійшлося без наслідків,

– говорив речник.

Також Шаманов зазначав, що атака була комбінована з застосуванням "Шахедів" та крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Росіяни, за його словами, таким чином намагаються прорвати наші сили та засоби ППО.

Що відомо про нічну атаку ворога

У Києві рано-вранці 12 червня пролунали потужні вибухи. Київська область стала центральною ціллю атаки ворога цієї ночі. Російські військові провели комбіновану атаку на столицю, застосувавши кілька видів озброєнь.

Крім того, Київську область ще й накрила потужна гроза. Блискавку та грім жителі області спостерігали просто під час атаки росіян, коли ті запустили "Шахеди" та ракети.

Уночі росіяни також атакували і Дніпропетровську область. Внаслідок атаки на Дніпропетровщині постраждала родина з трьох осіб. ППО збила над областю 11 "Шахедів".

Польські військові знову піднімали у небо військову авіацію через комбіновану російську атаку по Україні ракетами та "Шахедами".