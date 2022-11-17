Ударом по Польщі Путін перевіряє НАТО: поки Альянс перевірку не пройшов, – експерт

Глава Кремля Владімір Путін міг спробувати перевірити країни НАТО, запустивши ракети по території Польщі. Все вказує на те, що альянс такий "тест" не пройшов.

Відсутність реакції НАТО на інцидент може спровокувати повторення провокацій. Про це 24 каналу розповів полковник запасу, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Експерт зазначив, що у військових є таке поняття, як "перевірка на вшивість", тому Путін якраз проводить таку "перевірку" щодо НАТО та їхньої реакції.

Поки що в НАТО не пройшли цю "перевірку" – принаймні з тієї реакції, яку ми почули. Причина вибуху та вбивства поляків, якщо будь-яка комісія проведе дії на з'ясування причинно-наслідкових зв'язків – це агресія Росії та її окупація. Тоді наслідок – загибель людей, держава яких входить до НАТО,

– пояснив оглядач.

За його словами, зі всього видно, що НАТО поки що не відреагувало належним чином на такі дії. І у цьому випадку "не важливо, чия це була ракета": російська "крилата", яка одразу йшла на Польщу і яку збили, або це частина української ракети ППО, яка йшла вслід за російською.

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Водночас фахівець зауважив, що в цій історії є інший неприємний момент – що українських слідчих довго не допускають до місця інциденту.

Будь-який наш експерт у перші години скаже, що це за ракета – по воронці, елементам, що вражають, і за характером ураження. До цієї частини розслідування нас не підпускали, що викликає, як мінімум, здивування,

– додав аналітик.

На його думку, оскільки реальної реакції НАТО на інцидент не було, такого роду провокації повторюватимуться.

"Ці провокації дуже прості і їх дуже легко виконати. Якщо в маршрут будь-якої "крилатої" ракети закласти прохід уздовж кордону, то наші ЗРК відпрацюють у бік ракети, що означає – у бік інших країн. Тому я гадаю, що буде повторення", – резюмував Світан.

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