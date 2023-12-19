Підполковник Денис Прокопенко з позивним "Редіс" написав, що громадяни, які ще не служать в Силах оборони України, мають зробити свій вибір. Адже від нас залежить, що саме ми робимо щодня, щоб наблизити нашу перемогу.

Командир бригади Нацгвардії "Азов" зауважив, що ця війна надовго і вона може тривати роками. Він також додав, що для "азовців" війна триває вже майже 10 років.

Дивіться також Росіяни тиснуть в Мар'їнці й у бік Іванівського: як за тиждень змінилась карта фронту

Яку важливу заяву зробив "Редіс"

Ті, хто досі не залучені на службі в Силах оборони України, мають зробити свідомий вибір: взяти до рук зброю, поповнивши ряди військових, або стати для армії надійним тилом, який працює на підтримку обороноздатності країни,

– закликав Денис Прокопенко.

Підполковник додав, що найкращі ліки проти зневіри, паніки або апатії, викликаних роздумами про часові рамки цієї війни – це активна залученість в історичні процеси, які відбуваються тут і зараз.

Останні новини про мобілізацію в Україні

"Редіс" пояснив, що Росія ніколи не відмовиться від своїх геополітичних цілей та не відпустить Україну зі своєї сфери впливу. За його словами, війна буде тривати до тих пір, поки ми будемо здатні вести спротив. Адже "перемир'я" або "домовленості" будуть черговим тайм-аутом для Кремля, щоб накопичити ресурси для подальшого наступу.