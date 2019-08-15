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      Рекордний показник: українська економіка зростає попри всі перешкоди

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      Україна пришвидшує зростання ВВП
      Україна пришвидшує зростання ВВП / Власно.інфо

      Зростання ВВП України у другому кварталі 2019 року склало 4,6%, що є одним з найбільших показників за останній час. Утім, Україні досі ще треба багато років, щоб надолужити втрачене після подій Євромайдану.

      Ще багато років пройде, поки Україна дожене свого західного сусіда – Польщу, економіка якої стабільно демонструє високий ріст вже багато років, пише видання Bloomberg

      До теми: Зростання української економіки: позитиви і ризики

      Як вираховують ріст економіки? Головний економічний показник у державі – ВВП (валовий внутрішній продукт). Він узагальнює всі економічні здобутки країни. ВВП виражають у доларах (наприклад, ВВП України дорівнює 112,2 мільярда доларів). 

      Для того, щоб підрахувати економічний приріст, треба порівняти ВВП за поточний та за минулий рік та вирахувати, на скільки відсотків цей показник збільшився або зменшився. Нормальний показник росту ВВП у розвинених країнах – 2-3% щороку.  

      Зазвичай рахують, на скільки відсотків збільшився ВВП за рік, однак економісти ще підбивають проміжні щоквартальні підсумки та порівнюють їх з квартальними показниками аналогічного періоду минулого року. Це роблять задля того, щоб попередньо знати, на скільки збільшиться ВВП країни за підсумками року та розуміти загальні тенденції росту економіки. 

      Економіка України має зростати пришвидшеними темпами, оскільки вона багато втратила у 2014-2015 роках. Тоді український ВВП впав на 16,4%.

      Останні три роки країна демонструє стабільний, але не незначний приріст. У 2016 році ріст склав 2,3%, у 2017 – 2,5%, а у 2018 – 3,3%. Цьогоріч Нацбанк прогнозує зростання ВВП на 2,7%

      Утім, квартальні показники кажуть про те, що Україна має всі шанси перевершити прогноз. У першому кварталі ВВП збільшився на 2,5%, а у другому – на 4,6% у порівнянні з цими ж кварталами минулого року. Це найбільший показник квартального зростання економіки з 2016 року. 


      Поквартальне зростання українського ВВП / Інфографіка ICU

      Президент Зеленський певен, що Україна здатна щороку збільшувати ВВП на 5%. Озвучений план реформ зацікавив іноземних інвесторів, проте вони досі впевнені, що цього досягти буде не так просто. 

      У виданні зазначили, що Українська економіка зростає попри торговельну кризу Китаю та США, а також попри загальне сповільнення темпів росту в країнах Європи. 


      Звідки гроші в бюджеті України / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України ВВП Інвестиції НБУ Бюджет Гроші
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