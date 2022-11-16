Чи визнає Європарламент Росію державою-терористкою: відповідь депутата

Група депутатів у Європарламенті закликали прийняти резолюцію, яка визнає Росію країною-терористом. Посадовці засуджують незаконну російську агресію проти України.

На тлі нещодавніх масованих обстрілів України та інциденту у Польщі європарламентарі закликають прийняти резолюцію про визнання Росії державою-терористкою. Наступного тижня посадовці дискутуватимуть стосовно цього питання, повідомляє журналістка 24 каналу Софія Трощук із Брюселлю.

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Деякі країни бояться наслідків

Упродовж останньої сесії у Страсбурзі партія "Право і справедливість" євродепутата Вітольда Ващиковського ініціювала дебати про цю резолюцію. За його словами, парламент погодив дебати і наступного тижня політики будуть дискутувати.

Шанси ухвалити резолюцію "50 на 50". Як зазначає Ващиковський, є низка країн, які бояться наслідків прийняття такого рішення. Адже це означає, що усі дипломатичні стосунки з Росією будуть скасовані. Крім того, країни повинні посилити санкції на країну-агресорку.

Я вважаю, що маючи цю резолюцію, ми зможемо посилити обмеження, накласти санкції на олігархів, які фінансують Путіна,

– заявив євродепутат.

Проте політик не впевнений, що резолюція назбирає більшість голосів.

Нагадаємо, політолог Микола Давидюк запевнив: якщо Європарламент на офіційному рівні визнає Росію державою-спонсором тероризму, то це буде відмінне рішення. Далі – лише найвищий рівень – законодавчі органи Сполучених Штатів Америки.

Які країни вже визнали Росію державою-терористкою

26 жовтня Сенат Польщі підтримав резолюцію. Польща рішуче засудила російську агресію і закликала всіх країн, які виступають за мир, демократію та права людини, визнати уряд Росії терористичним режимом.

У серпні Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму. 18 жовтня Естонія оголосила Росію державою-спонсоркою тероризму. За це рішення проголосували 88 депутатів естонського парламенту.

Крім того, 13 жовтня ПАРЄ визнала російський режим терористичним. Резолюцію ухвалили одностайно. Також Росія визнана як країна-спонсор тероризму у Литві.

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