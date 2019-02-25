Ринок нерухомості у передмісті та на околицях Києва: ціни та прогнози

Як відрізняються ціни на нерухомість на первинному ринку нерухомості у передмісті та на околицях Києва і чи варто чекати тут зниження цін на квадратні метри впродовж 2019 року, читайте у матеріалі.

Вартість нового житла у передмісті Києва в середньому на третину дешевше, ніж на околицях столиці.

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За підсумками 2018 року, вартість метра квадратного на первинному ринку передмість Києва у середньому була на 28-34% нижче, ніж на околицях в межах міста.

Аналітики забудовника AVM Development Group констатують, що такий розрив у цінах спостерігається вже щонайменше останні 3-4 роки і саме різниця у ціні є одним з головних критеріїв при виборі покупцями локації їхнього майбутнього житла.

Нерухомість 24 писала про 5 найпоширеніших помилок, яких допускають при купівлі житла.

Як впливають нові ДБН на ринок нерухомості?

Ближче до кінця року з появою на ринку передмістя Києва нових проектів, у яких будуть враховані нові ДБН щодо допустимої поверховості забудов, різниця в цінах між вартістю квартир у передмісті та на окраїні столиці може дещо знизитись.

Відповідно до нових державних будівельних норм про планування і забудову територій, які діють в Україні з вересня 2018 року, чим більше поверхів має житлова новобудова, тим більше прибудинкову територію навколо будівлі має передбачити забудовник.

Наприклад, якщо забудовник проектує 11-поверховий житловий будинок, то допустимий відсоток забудови земельної ділянки має становити не більше 30%, решта 70% території мають бути передбачені на облаштування зелених насаджень, зон відпочинку та дитячих майданчиків.

Водночас забудовники бідкаються, що нові ДБН значно підвищують вартість будівництва у передмісті. За їхніми підрахунками, за рахунок зниження поверховості будівництва, наприклад, з 12 до 9 поверхів, витрати будівельних компаній можуть зрости на 8-12%.



Нові ДБН про щільність забудов діють в Україні з вересня 2018 року

Як зміняться ціни у новобудовах у передмісті та на окраїнах Києва у 2019?

Фахівець з ринку нерухомості Владислав Кононов прогнозує, що впродовж 2019 року вартість житла у передмісті Києва в середньому зростатиме на 3-5% швидше, ніж у межах столиці.

Ріст цін на квадратні метри у невеликих населених пунктах біля Києва таких, як Чайки, Ходосівка, Чабани тощо, може становити до 15% на рік. Водночас у містах-супутниках біля Києва вартість житла на первинці у 2019-му може підвищитись не більш, ніж на 10%.

Середня ціна метра квадратного у новобудовах у передмісті Києва у січні 2019 становила 13 100 гривень за метр квадратний. Порівняйте, як змінились у столиці за перший місяць нового року.



Ціни на нерухомість у новобудовах Києва у січні 2019

Нерухомість 24 писала, наскільки популярні квартири у розтермінування у передмісті Києва.

Що варто знати про ринок нерухомості України за підсумками 2018 року і коли краще найсприятливіший час для купівлі нерухомості, читайте у матеріалі: Коли купувати квартиру: що зараз з ринком нерухомості і до чого готуватись українцям

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