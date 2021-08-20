РНБО провела чергове засідання: що вирішили

20 серпня 2021 , 18:22
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Джерело:

24 канал

Рада нацбезпеки й оборони провела чергове засідання у п'ятницю, 20 серня. Під час нього мали обговорити про усунення Віталія Кличка з посади глави КМДА та санкції через переслідування жителів окупованого Криму.

Секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу детально розповів про підсумки зібрання у Києві. За його словами, на порядку денному було … питань.

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Які результати засідання РНБО

Говорили про запровадження національної системи стійкості. Документ затверджує концепцію реагування на критичні ситуації.

Пдняли тему продовження стратегічних документів оборонного планування.

Наклали нові санкції

РНБО розглянула санкції щодо так званих "суддів" та чиновників окупованого Криму, а також стосовно окупаційних ЗМІ.

Обмеження ввели щодо нардепа Андрія Деркача.

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Автор: Олег Васьків