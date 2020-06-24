Розмова Олександра Корнієнка та Давида Арахамії про "робочу бабу, як корабельну сосну" насправді стосувалася миколаївської бізнесвумен Тетяни Домбровської. Жінка прокоментувала інцидент та запевнила, що не ображається.

Тетяна Домбровська розповіла журналістам 24 каналу, що перша її реакція була негативною.

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Але я одразу отримала вибачення і вважаю, що частина, яка стосувалася мене, є високою оцінкою моєї роботи у місті, але у дуже грубій чоловічій формі,

– пояснила Домбровська.

Вона додала, що говорити у такій формі про жінок неприпустимо. Водночас вважає, що не варто зациклюватися на скандалі.

Я готова до подальшої співпраці. Інцидент вичерпано. Вибачення прийняті,

– наголосила бізнесвумен.

Зауважимо, що Тетяна Домбровська – бізнесвумен з Миколаєва. За інформацією місцевих ЗМІ, Корнієнко в партії лобіює її як кандидатку в мери Миколаєва. Наразі Домбровська очолює громадську організацію "Майбутнє Миколаєва".

Скандальна розмова Корнієнка та Арахамії: що відомо

Під час свого візиту до Миколаєва Олександр Корнієнко й Давид Арахамія мали презентувати офіс "Слуги народу" в місті, але вляпались в скандал.

У приватній розмові вони обговорили жінку, назвавши її "робочою бабою, як корабельна сосна".

Голова партії "Слуга народу" визнав, що така розмова була.

Була в ній згадка про Ірину Аллахвердієву, але виключно як про красуню. Все решта – про зовсім іншу людину, а саме про Тетяну Домбровську.

Водночас Олександр Корнієнко звинуватив журналістів у монтажі.

Згодом Корнієнко записав відео, де вибачився за інцидент. Мовляв, Тетяна Домбровська вразила його своєю енергією і запалом до праці, але слова він підібрав образливі.

Розмова Корнієнка і Арахамії: дивіться відео