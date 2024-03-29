"Така інформація є великою загрозою": Міненерго звернулося до українців на тлі масованих атак

29 березня 2024, 11:46
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Джерело:

Міністерство енергетики України

Росія протягом березня тричі завдала масованих і комбінованих ударів по енергетичних об'єктах України. На тлі цих атак в Міненерго звернулися до українців з важливою заявою.

Ворог вкотре масовано атакував енергетику України 29 березня. Під ударом опинилися тепло- та гідроелектростанції у кількох областях.

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У Міненерго закликали не поширювати деяку інформацію

В Міненерго звернулися до українців після кількох масованих атак ворога. Так, враховуючи безпекову ситуацію, у міністерстві закликають усі органи державної влади та органи місцевого самоврядування, державні та приватні підприємства і компанії, а також представників ЗМІ та експертів не поширювати певну інформацію

Так, в Міненерго наголосили, що не варто:

  • озвучувати публічно (в ефірах телеканалів та радіоефірах, у ЗМІ, соцмережах) детальну інформацію щодо наслідків ударів;
  • називати конкретні об'єкти влучань;
  • надавайте деталі про конкретні об'єкти й прив'язки до місцевості, куди було або не було влучання засобів повітряного нападу;
  • уточнювати кількість влучань і місця влучань;
  • надавати інформацію в конкретних цифрах і показниках – щодо відключень, дефіциту електроенергії тощо.

У міністерстві пояснили, що розголошення такої інформації є дуже великою загрозою, адже ворожа розвідка активно працює за відкритими джерелами інформації.

Не надавайте ворогу цінної інформації, яку він обов'язково буде використовувати для подальшого координування своїх дій і планування нових атак,
– закликали в Міненерго.

У березні ворог тричі масовано бив по енергетиці

  • Окупанти не полишають цинічних ударів по території України. Окрім житлової та промислової інфраструктури, ворог знову почав атакувати об'єкти енергетики. 
  • Так, 22 березня Росія завдала наймасованішого удару по території України, запустивши 151 засіб повітряного нападу. Як наголошував Галущенко, окупанти хотіли не просто пошкодити енергетичну інфраструктуру, а повністю її зруйнувати й влаштувати тотальний блекаут. Під час цієї ракетної атаки ворог також завдав кількох ударів по найбільшій в Україні ГЕС – Дніпровській. Все про цю цинічну атаку можна дізнатися за посиланням
  • 24 березня окупанти знову вдарили ракетами й "Шахедами" по території України. Під ударом опинилися енергетичні об'єкти Дніпропетровщини.
  • Свою тактику ворог повторив і 29 березня, завдавши знову комбінованого та масованого удару. Під ударом опинилися 10 областей, у 6 із яких – є пошкодження на енергетичних об'єктах. 

Автор: Анжеліка Байбак