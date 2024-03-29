"Така інформація є великою загрозою": Міненерго звернулося до українців на тлі масованих атак

Росія протягом березня тричі завдала масованих і комбінованих ударів по енергетичних об'єктах України. На тлі цих атак в Міненерго звернулися до українців з важливою заявою.

Ворог вкотре масовано атакував енергетику України 29 березня. Під ударом опинилися тепло- та гідроелектростанції у кількох областях.

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У Міненерго закликали не поширювати деяку інформацію

В Міненерго звернулися до українців після кількох масованих атак ворога. Так, враховуючи безпекову ситуацію, у міністерстві закликають усі органи державної влади та органи місцевого самоврядування, державні та приватні підприємства і компанії, а також представників ЗМІ та експертів не поширювати певну інформацію.

Так, в Міненерго наголосили, що не варто:

озвучувати публічно (в ефірах телеканалів та радіоефірах, у ЗМІ, соцмережах) детальну інформацію щодо наслідків ударів;

називати конкретні об'єкти влучань;

надавайте деталі про конкретні об'єкти й прив'язки до місцевості, куди було або не було влучання засобів повітряного нападу;

уточнювати кількість влучань і місця влучань;

надавати інформацію в конкретних цифрах і показниках – щодо відключень, дефіциту електроенергії тощо.

У міністерстві пояснили, що розголошення такої інформації є дуже великою загрозою, адже ворожа розвідка активно працює за відкритими джерелами інформації.

Не надавайте ворогу цінної інформації, яку він обов'язково буде використовувати для подальшого координування своїх дій і планування нових атак,

– закликали в Міненерго.

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