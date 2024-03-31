Путін дуже мстивий, – генерал армії припустив мету масованих атак на енергетику

Росія знову почала активно атакувати українську енергетику. Насамперед ворог бачить, що не може реалізувати свої стратегічні плани. Також це зусилля поширити дезінформацію щодо накопичення військ та нових стратегічних намірів захопити території України.

Ще одна з цілей – обмежити споживання енергетики, щоб це відчували українці, наш ВПК, який розгорнув роботу, і так далі. Це 24 Каналу зауважив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

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Путін мстить конкретними ударами

Микола Маломуж зазначив, що також у такий спосіб окупанти намагаються змусити українців вимагати від влади так званих "переговорів" з Росією. А ще ворог хоче, щоб зникла єдність серед українського народу.

Також це помста за наші удари по об'єктах нафтоперероблювання в Росії та інших критичних об'єктах, включаючи Бєлгородську та інші області, які прилягають до Росії. Путін дуже мстивий. З будь-якого приводу він буде мстити конкретними ударами,

– пояснив він.

Генерал армії додав, що після конкретних ударів по нафтопереробних заводах або важливих військових, інфраструктурних об'єктах Росії ворог завжди вдавався до масованих атак по Україні.

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