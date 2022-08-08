російська база в Сербії може загрожувати лише Сербії, а не ЄС, – експертка
росія заявила про намір створити свою військову базу у Сербії. Якщо влада Сербії погодиться на це, то не тільки не отримає жодної вигоди, а ще й наразить себе на небезпеку.
Таку думку 24 каналу висловила експертка-балканістка Марія Гелетей. За її словами, реалізувати план із розміщенням російської бази у Сербії у теперішніх умовах майже неможливо.
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Які наслідки матиме база росіян для Сербії
Як зазначила Гелетей, на Балканах Сербія – єдина країна, яку умовно можна вважати союзницею росії. Однак, підтримавши ідею кремля, Сербія наражає на небезпеку насамперед себе.
Адже в інших країнах тоді будуть розташовані бази НАТО. Це таке протистояння, яке у випадку війни призведе до знищення самої Сербії,
– сказала вона.
На думку експертки-балканістки, ситуація із потенційним розміщенням російської військової бази не принесе вигоду жодній із балканських країн, а лише кремлю.
Як реагуватиме НАТО
Гелетей додала, що у випадку агресії Сербії стосовно якихось сусідніх республік країні доведеться мати справу з НАТО.
"Сили НАТО будуть діяти дуже швидко, тому що на Балканах є країни, які вже є членами НАТО. Якщо на ці країни будуть нападати, НАТО буде реагувати", – наголосила вона.
Експертка-балканістка Марія Гелетей розповіла про плани росії: дивіться відео
Загострення між Сербією та Косово: коротко
- На початку серпня спалахнув конфлікт між Сербією та частково визнаною країною Косово.
- Згідно з постановою уряду Косово, на території країни з 1 серпня мали припинити дію сербські документи та автомобільні номери. Сербам, які проживають на півночі частково визнаної країни, потрібно було оформити документи Косово. У МЗС Сербії наголосили, що косовські албанці готують "пекло" для сербів.
- У ніч проти 1 серпня пункти пропуску між країнами перекрили. До кордону стягнули косовський спецназ та армію Сербії.
- Міжнародні сили НАТО в Косово заявили, що готові втрутитись у конфлікт за умови ескалації.
- У Косово вирішили відкласти заборону сербських документів на місяць – до 1 вересня 2022.
- Президент Сербії Олександр Вучич та прем'єр Косово Альбін Курті 18 серпня планують провести переговори щодо врегулювання конфлікту між країнами.