Росія може сконцентрувати біля України вдвічі більше сил, ніж навесні, – Нуланд

У Сполучених Штатах припустили, що Росія може мобілізувати біля українських кордонів вдвічі більше сил, ніж навесні 2021 року. За наявності наказу вони підуть у наступ.

Ситуацію з військами держави-агресорки та їхньою готовністю йти проти України у своїй заяві, переданій комітету Сенату із закордонних відносин, прокоментувала заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

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Війська Росії біля України

За словами Нуланд, Москва може стягнути до України вдвічі більше сил, ніж було навесні 2021 року.

Якщо повністю мобілізувати ті сили, які планують використовувати, то військове угруповання буде вдвічі більше, ніж минулої весни. Йдеться про приблизно 100 батальйонних тактичних груп,

– зазначила вона.

Заступниця держсекретаря США додала, що це приблизно половина сухопутних сил Росії, які базуються до на захід від Уралу.

Нуланд також розповіла, що за оцінкою Вашингтона, Москва вже "розмістила майже 100 тисяч військових поблизу північних, східних і південних кордонів України".

Ці сили "будуть готові до рішучих дій в Україні, якщо отримають відповідний наказ". Потенційно це можливо на початку 2022 року.

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