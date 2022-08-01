росія мріє розпалити конфлікт на Балканах, – дипломат про загострення між Сербією та Косово

Конфлікт між Сербією та Косово продовжує загострюватися. Протистояння може перерости у реальну війну.

Однак такий розвиток подій вигідний росії. Про це 24 каналу сказав посол України в Хорватії (2010 – 2017) і Боснії та Герцеговині (2011 – 2017) Олександр Левченко.

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Чому військовий конфлікт вигідний росії

росія готова докладати максимум зусиль, аби відвернути увагу світу від вторгнення в Україну. На думку Левченка, провокації у регіоні – справа рук кремля. Однак усе робиться таємно, у цьому ніхто не зізнається.

росія мріє розпалити якийсь конфлікт на Балканах,

– наголосив він.

Очевидно, що для росіян розпалювання конфліктів – класична тактика. Левченко нагадав, що минулого літа була дуже гостра ситуація, російський посол та військовий аташе навіть приїздили на кордон з Косово. Потім вони намагалися здійснювати провокації у Боснії та Герцеговині. А ось у Північній Македонії у них нічого не вийшло, натомість у Чорногорії внутрішні сутички періодично спалахують.

Однак державі-агресорці потрібна справжня війна з реальними вбивствами. Але європейці цього не допускають, НАТО уважно слідкує за ситуацією. Крім того, у Косово є міжнародний контингент, який наразі перебуває у бойовій готовності.

Посол наголосив, що провокації з боку росії ще матимуть місце. "Вони (росіяни – 24 канал), на жаль, люди дуже "творчі", – підсумував він.

Конфлікт між Сербією та Косово: що відомо

Загострення між Сербією та частково визнаною країною Косово, яку Белград вважає своєю територією, не вщухає. Ввечері 31 липня у прикордонних районах пролунали постріли та сирени.

В міноборони Сербії заявили, що сербська армія поки не перетинала адміністративну лінію і "жодним чином не входила на територію Косова та Метохії". Косівську поліцію звинуватили у підготовці військової операції проти сербів.

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що капітуляції не буде, а Сербія переможе. Водночас він "молиться за мир".

МЗС Косово попередило своїх громадян, що прикордонні пункти Брняк та Яріньє тимчасово закриті через блокпости. Відтак їхати до Сербії потрібно через Північну Македонію.

МЗС Косова попередило своїх громадян, що прикордонні пункти Брняк та Яріньє тимчасово закриті через блокпости. Отже, їхати до Сербії треба через Північну Македонію.

У НАТО заявили, що KFOR готово втрутитися, якщо стабільність у країні опиниться під загрозою.

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