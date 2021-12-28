"Росія отримає другу Чечню": чим небезпечні апетити Путіна щодо України

Якщо Російська Федерація наважиться на повномасштабне вторгнення, то вона отримає другу Чечню, але розміром усієї України.

Це вже буде зовсім інший масштаб, це навіть не чеченська кампанія. Такий варіант розвитку подій стане катастрофою для Росії та російської армії. Про це у коментарі сайту 24 каналу заявив експерт Українського інституту майбутнього з питань окупованої частини Донбасу, письменник, журналіст та блогер Станіслав Асєєв.

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Тиск Путіна

Станіслав Асєєв впевнений, що Росія не наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну. На його думку, це був політичний тиск саме на США перед розмовою Путіна та Байдена, яка відбулася 7 грудня. Але й зараз, на думку експерта, це форма тиску.

Я думаю, що на свята нас нічого катастрофічного не чекає, якщо говорити саме про військовий наступ. Все відбуватиметься приблизно так, як і відбувається. А ось щодо 2022 року, то тут величезне питання. Все буде залежати від стосунків Росії з колективним Заходом та США, зокрема. Тобто, перш за все, я маю на увазі НАТО та наближення Альянсу до кордонів РФ, яке перш за все турбує Росію,

– зазначив фахівець.

Станіслав Асєєв каже, якщо Росія наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну, то отримає другу Чечню / Фото Вікіпедія

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Аргументи для світу

Експерт наголосив, що у випадку повномасштабного вторгнення не буде існувати якихось раціональних пояснень, чому російські дивізії увійшли вздовж всього кордону до української території.

Путін не зможе пояснити вторгнення в Україну / Фото з архіву сайту 24 каналу

Наразі ж вони кажуть, що "на Донбасі нас немає, це все – місцеве населення". Якщо ж вони входять регулярними військами вздовж усього українського кордону, то так вже сказати не вийде. І тут не буде існувати пояснень для світу, чому це відбулося.

У Генеральному управлінні розвідки Міноборони попередили, що Росія може напасти на Україну вже у січні – лютому 2022 року. Агресор стягує свої війська до наших кордонів.

Жозеп Боррель заявив, що країни ЄС єдині у питанні підтримки України. Якщо Росія нападе, то проти неї застосують серйозні економічні кроки. Про санкції попередили й США.

Олексій Резніков наголосив, що Росія продовжує нарощувати військові потужності біля кордону. За словами міністра оборони, наразі там перебувають понад 100 тисяч солдатів.

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