"Вони не компетентні": чому США нехтують російськими порушеннями припинення вогню

Попри продовження обстрілів з боку Росії, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що припинення ударів по енергетичній інфраструктурі нібито досягнуто. Такі слова є поштовхом для Владіміра Путіна продовжувати порушувати домовленості.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Валерій Димов, зауваживши, що Білий дім бачить лише те, що йому потрібно та продовжує жити у своїй реальності. Вашингтон надалі вважає, що скоро закінчить війну.

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Команді Трампа комфортно у своїй бульбашці

Політолог зазначив, що заява Венса свідчить про те, що в США не знають, як правильно реагувати та відповідати на російські порушення. Адміністрація Дональда Трампа показала свій рівень компетентності.

Наприклад, радник з нацбезпеки Майкл Волц потрапив у скандал з витоком секретних даних, а міністр оборони США Піт Гегсет приводив свою дружину на засекречені зустрічі з іноземними військовими партнерами.

В такій реальності їм комфортно. Десь там в Україні не збувається американський план, то винна, буцімто, наша країна. Вони не погоджуються, що вони є "хлопчиками для биття" і не бачать те, чого не хочуть,

– пояснив Димов.

Тим часом американська розвідка попередила, що Кремль не хоче завершувати війну. Трамп відчайдушно хоче укласти угоду, але росіяни не демонструють жодних ознак поступок.

Таку інформацію отримує на столі директорка нацрозвідки США Тулсі Габбард, яка, на думку політолога, не покаже її Трампу.

Якщо вони не бачать того, що Путін б'є, тоді йому не залишається нічого іншого, як продовжувати бити та висувати максималістські умови. А Трамп надалі залишається у світі угод, він вважає, що є потужним гравцем,

– сказав він.

До слова, Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню могло б бути давно, якби на Росію був справжній тиск. Тим часом країна-агресорка продовжує обстрілювати нашу країну. Президент також доручив міністру оборони Рустему Умєрову передати американській стороні всі докази зриву зобов'язань.