Росія постійно змінює умови перемовин, – Подоляк про евакуацію з "Азовсталі" в Маріуполі
Михайло Подоляк заявив, що Росія постійно змінює умови перемовного процесу. Саме тому українська влада не коментує процес, поки евакуація триває.
Відповідну заяву у інтерв'ю росЗМІ повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Про це він заявив 21 травня.
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У ОП пояснили перемовини з Росією щодо евакуації з "Азовсталі"
Подоляка запитали, що відбувається на "Азовсталі" та на яких умовах наших захисників евакуюють. Радник Андрія Єрмака пояснив, що наразі евакуація триває й мовиться про досить важкий переговорний процес та досить складну ситуацію.
Російська сторона відрізняється, на мій величезний жаль, тим, що постійно змінює умови переговорного процесу. І ми ухвалили рішення: поки що безумовно не закінчиться ця важка переговорна сесія, важка переговорна евакуація, не коментувати те, що відбувається в деталях і таке інше,
– пояснив Михайло Подоляк.
Він заявив, що роблять це тому, щоб ніхто нам не міг поставити в претензії якісь слова, які потім викличуть зі зрозумілих причин дивну реакцію Росії.
Також Михайло Подоляк пояснив, що:
- сам процес евакуації викликав цілу бурхливу пропагандистську реакцію. Зокрема лунає багато заяв від високопосадовців Росії та людей, які вимагають якихось ексцесів, якихось вбивств тощо;
- "давайте так – закінчиться операція, закінчиться евакуація в повному обсязі, коли все буде в порядку з людьми, коли люди отримають згідно з усіма конвенціями належну допомогу, тобто коли таки Росія згадає, що навіть під час війни є юридична регламентація, яка регламентує ставлення до військовослужбовців іншої країни (я говорю навіть не про мирних громадян, а про військовослужбовців іншої країни), тоді, напевно, ми зможемо щось коментувати у великому обсязі".
Радник глави Офісу Президента запевнив, що наразі такий інформаційний час – багато людей дуже люблять збирати додаткові лайки, не маючи доступу до інформації.
"Вони вдають, що вони щось реально знають, і таким чином створюють певні ілюзії. Давайте дуже суворо дотримуватись ключового правила часів війни", – закликав Михайло Подоляк.
Евакуація бійців з "Азовсталі"
- 17 травня Володимир Зеленський повідомив, що евакуація українських бійців з "Азовсталі" почалась. Президент пояснив, що операцію з порятунку військовослужбовців здійснюють військові та розвідники.
- Буквально перед тим заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що з території "Азовсталі" евакуювали 53 важкопоранених захисників України. Їх доправили у лікарню тимчасово окупованого Новоазовська. Ще 211 – гуманітарним коридором в Оленівку.
- 17 травня Ірина Верещук заявила, що гуманітарна операція з порятунку захисників Маріуполя триває. І щойно стан поранених нормалізується, їх неодмінно обміняють та повернуть додому.
- Згодом Ганна Маляр пояснила, що влада не могли евакуювати із заводу бійців за іншою формулою. Тобто обраний варіант був єдиним виходом. Адже інші варіанти не вдалось застосувати.
- Згодом засновник та перший командир полку "Азов" Андрій Білецький подякував усім, хто сприяв розголосу важкої ситуації на "Азовсталі", адже це дало імпульс всьому світові брати участь у порятунку героїв. Проте пояснив, що зараз, коли процес уже запущено, дуже важливо не зірвати його, адже ситуація на війні змінюється кожної хвилини.
- Саме тому Білецький закликав наразі утриматися від коментарів та оцінок того, що відбувається там. Єдине що кожен із вас мусить зробити сьогодні – не нашкодити порятунку наших хлопців.
- 20 травня розвідка Великої Британії пояснила, що з "Азовсталі" вийшли близько 1700 українських військових. Проте там досі залишається невідома кількість бійців.
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