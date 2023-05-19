Росія давно вичерпала основний запас ракетної зброї: як агресор намагається це компенсувати

Російські терористи продовжують обстрілювати мирні населені пункти України. Втім, агресор уже вичерпав основний запас ракетної зброї.

Як саме ворог намагається поповнити свої запаси та скільки ракет може виробляти на місяць, розповів заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

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Загарбники налагодили виробництво

Скібіцький зазначив, що країна-терористка справді вичерпала значний запас ракетного озброєння. Однак, попри санкції, росіянам все ж вдалося налагодити виробництво.

За словами представника ГУР, уламки ворожих ракет вказують, що снаряди лише нещодавно зійшли з конвеєра. Зокрема, є боєприпаси, виготовлені в першому кварталі 2023-го.

Вони щонайменше двічі на місяць завозять "Калібри" до окупованого Криму. Зараз росіяни в змозі виготовляти близько 25 "Калібрів" на місяць, Х-101 – 35 одиниць, "Кинджалів" – дві одиниці в місяць, балістичних ракет 9М723 до "Іскандер-М" – п'ять одиниць. Таким чином, їм вдається завозити комплектуючі для виробництва ракетного озброєння, незважаючи на міжнародні санкції,

– розповів Скібіцький.

У розвідці вважають, що така ракетна кампанія загарбників продовжуватиметься, доки в них вистачатиме ресурсу. Ймовірно, ворог буде комбінувати засоби та вдаватися до нових експериментів.

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Чому окупанти почали активніше атакувати Україну вночі

Перш за все, зауважимо, що цієї ночі, 19 травня, росіяни випустили по Україні 22 дрони "Шахед" та 6 калібрів. Наші оборонці знищили 16 безпілотників та три крилатих ракети ворога.

В ОК "Південь" пояснили, чому ж окупанти стали активніше атакувати саме у темну пору доби. Зокрема, Наталія Гуменюк зазначила, що загарбники намагаються виснажити нашу ППО, адже вночі справді трохи важче виявляти цілі. Окрім того, агресор пробує розхитати загальний внутрішній стан українського суспільства.