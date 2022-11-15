Росія видала своїм солдатам банки з консервованою водою 80-х років: ЗСУ показали їх
Новини про жахливе забезпечення мобілізованих російської армії постійно повідомляють різні джерела. Останній "трофей" волонтерів – консервована банка з питною водою, яку випущено майже 40 років тому.
Про це 24 каналу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він розповів, що банку з питною водою, яка зберігалась на російських складах, йому передали волонтери з Вінниччини.
Зверніть увагу Кремль применшує проблеми забезпечення мобілізованих, і це матиме наслідки: аналіз ISW
Речник зазначив, що саме такими консервами забезпечують російських військових.
Це повне безглуздя. При нинішніх умовах, коли існують способи хімічного і біологічного очищення води, безліч способів напитися у польових умовах – вони зробили такі банки,
– розповів Юрій Ігнат.
Він додав, що випущено цю банку у 1984 році – про це свідчить маркування.
"Це не вкладається у голові", – вважає Ігнат.
Російських військових забезпечують консервованою питною водою 80-х років: дивіться відео
Ситуація з російськими мобілізованими: коротко
- Мобілізовані в Росії мають серйозні проблеми з дисципліною. З перехопленої розмови командира батальйону ворога відомо, що його підлеглі постійно вживають алкоголь і "нічого не вміють".
- Бунти серед російських мобілізованих відбуваються все частіше. Один з таких трапився неподалік від Москви. Під час одного з показових оглядів військ, влаштованих для керівництва, стався конфлікт. Один з "мобіків" різко розкритикував командирів і вдарив кулаком у груди старшого офіцера.
- Мобілізованих з Росії відправляють до Білорусі на "навчання", адже не можуть забезпечити їх не лише технікою, а й навіть казармами чи бараками на території країни-агресорки.
- За словами військового експерту Ігаля Левіна, лише незначна частина російських мобілізованих опинилась на фронті. Решта залишається в Росії.
- На Херсонщині у полон українським військовим здалася велика група частково мобілізованих росіян. "Мобіків" перекинули на одну із найбільш гарячих ділянок фронту без підготовки, спорядження та з наказом стояти до кінця.