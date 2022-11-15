Росія видала своїм солдатам банки з консервованою водою 80-х років: ЗСУ показали їх

Новини про жахливе забезпечення мобілізованих російської армії постійно повідомляють різні джерела. Останній "трофей" волонтерів – консервована банка з питною водою, яку випущено майже 40 років тому.

Про це 24 каналу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він розповів, що банку з питною водою, яка зберігалась на російських складах, йому передали волонтери з Вінниччини.

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Речник зазначив, що саме такими консервами забезпечують російських військових.

Це повне безглуздя. При нинішніх умовах, коли існують способи хімічного і біологічного очищення води, безліч способів напитися у польових умовах – вони зробили такі банки,

– розповів Юрій Ігнат.

Він додав, що випущено цю банку у 1984 році – про це свідчить маркування.

"Це не вкладається у голові", – вважає Ігнат.

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