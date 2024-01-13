Росія запустила крилаті ракети з Каспію, – Повітряні сили
Джерело:Повітряні сили
Росія знову б'є по Україні крилатими ракетами. Чергові пуски з Каспійського моря відбулися вранці 13 січня.
Росія вдарила з літаків Ту-95МС. Попередньо, мовиться про ракети Х-101/555/55.
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Новий ракетний удар по Україні: що відомо
Перші повідомлення про зліт літаків Ту-95МС з'явилися приблизно о 2 ночі. Злітали вони як з аеродрому "Оленья", так і з"Енгельса". За даними телеграм-каналу monitor, з "Оленьї" вилетіли приблизно 11 Ту-95МС, а з "Енгельса" – 2.
Згодом у Повітряних силах підтвердили удари ракетами Х-101/555/55 з Ту-95МС. Однак уточнили, що пуски було здійснено з 6 бортів.
Крім того, військові заявили про ракетну небезпеку в областях, де повітряна тривога. Сирени пролунали на Миколаївщині, Херсонщині, Одещині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині, Полтавщині та Сумщині. Щоправда, карта повітряних тривог все зростає.
Попередній масований удар: що відомо
- Російська армія вночі 8 січня підняла у небо свої бомбардувальники Ту-95МС. Уже о 6 ранку Повітряні сили попередили про запуск крилатих ракет з району акваторії Каспійського моря.
- Після цієї атаки вибухи пролунали у кількох містах України, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові та Хмельницькому. У Києві цього дня вибухів не чули.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний згодом розповів, що нашим захисникам вдалося збити 26 ворожих цілей. Зокрема, 8 ударних дронів типу "Шахед" і 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Водночас ворог запускав цього дня свої сумнозвісні гіперзвукові ракети "Кинджал".