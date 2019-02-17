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      Росія організовувала спроби переворотів у країнах, яких не могла зупинити у вступі в НАТО

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      Росія організовувала спроби переворотів у країнах, яких не могла зупинити у вступі в НАТО
      Росія організовувала спроби переворотів у країнах, яких не могла зупинити у вступі в НАТО / mil.in.ua

      Росія організовувала спроби переворотів у країнах, які вступили до НАТО всупереч діям РФ. Найсвіжішим прикладом слугує Чорногорія. Отже, Росія дуже не хоче "натівських" баз під боком і тому чинитиме на Україну також шалений тиск.

      Про це у своєму відеоблозі "Хроніки неоголошеної війни" розповів автор та засновник проекту "Повернись живим" Віталій Дейнега.

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      Як розповів автор, Росії подобається ставити під питання рішучість НАТО й існуючий у світі порядок. Напавши на Україну і порушивши Будапештський меморандум, Росія змогла показати його вразливість.

      Є підстави думати, що РФ вважає себе обманутою після розпаду СРСР, коли в неофіційних розмовах представники заходу нібито обіцяли не допустити росту блоку НАТО на схід. Офіційних заяв з цього приводу не було, а потім НАТО цілком офіційно поповнилось країнами Балтії, Польщею, Чехією та Словаччиною. Росія відчула себе ошуканою,
      – наголосив Дейнега.

      За його словами, РФ тепер намагається показати світу ненадійність взятих заходом зобов’язань, вона вже успішно забрала у нас Крим.

      Він також додав, що згідно 5 статті Вашингтонського договору, гібридні атаки прирівнюються до збройної агресії. Але усі чисельні кібератаки росіян і Китаю чомусь не призвели до того, що країни НАТО оголосили їм війну. 

      Отруєння Скрипалів, які були умисним замахом і убивством громадян держави члена НАТО на її території – теж не було розцінено як акт агресії і привід для застосування п’ятої статті,
      – додав автор.

      Що таке 5-та стаття статуту НАТО?У ній йдеться про те, що "сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх. І, відповідно, вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них надасть допомогу тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу. Але цікаво, що застосування сили тут теж не гарантується.

      Відео повного випуску блогу "Безумный мир" Віталія Дейнеги за 16 лютого 2019 року

       

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      Теги: Україна – Росія Новини Росії Новини політики НАТО Чорногорія Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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