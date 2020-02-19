Росія ще не досягла своє мети, – Волкер пояснив, чого Путін насправді хоче від України

Росія ставить перед собою стратегічну мету щодо України – і досі хоче її досягнути. Однак Кремль більше прагне контролю над Україною, аніж її розпаду.

В України наразі залишається один варіант: створювати умови для того, щоб Путін захотів піти. Про це сказав ексспецпредставник США з питань України Курт Волкер в інтерв’ю "Європейській правді".

Він наголосив – Україна не зможе повернути окупований Крим та Донбас силою, як це зробила Росія.

Путін та Росія окупували Донбас та Крим, використовуючи військову силу. Однак ніхто навіть не розглядає можливості того, що Україна поверне їх так само – силою, бо це неможливо зробити,

– пояснив він.

Волкер пояснив, що зробити так, аби Росія вирішила піти, – це означає надавати Україні допомогу та посилювати вашу здатність опиратися російській агресії. Окрім того, необхідно "допомагати Україні ставати сильнішою і демонструвати Росії, що окупація українських територій їй лише шкодить".

"Звичайно, Росія має стратегічну мету, яка ще не досягнута – їй потрібно, щоби в Києві з’явилася влада, що буде догідливою, послужливою для Москви. Або щоб Україна розпалася. Але я вважаю, що більш бажаний для Росії варіант – це контроль", – сказав Волкер.

Водночас експерт додав, що Україна стала сильнішою, бо "економіка зростає, інфляція та кредитні відсотки падають".

Українська армія стала незрівнянно сильнішою, ніж була шість років тому. Ви почали отримувати летальну зброю від США. У вас є чітка міжнародна підтримка. І що найголовніше – український народ нині має дуже сильну та чітку національну ідентичність, а також прагнення бути частиною Європи,

– додав Волкер.

Важливо! Бойовики не припиняли порушувати режим припинення вогню на Донбасі, а 18 лютого здійснили наймасштабнішу від 2018 року атаку на українські позиції біля Золотого. Ворог намагався прорватись крізь лінію розмежування, однак воїни ЗСУ дали гідну відповідь – усі точки залишаються під контролем української армії.