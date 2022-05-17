Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини: зафіксували понад 70 вибухів

Російські військові продовжують обстрілювати територію Сумської області. Тільки протягом 17 травня зафіксовано понад 70 вибухів.

Вибухи було зафіксовано в трьох районах Сумської області

У пресслужбі оперативного командування "Північ" інформують, що Росія продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Сумщини з власної території.

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Зранку 17 травня вибухи було зафіксовано в трьох районах Сумської області:

близько 8:45 спостерігачі зафіксували 5 приходів з боку Росії в районі Есмані;

з 9:30 до 10:00 зафіксовано 70 вибухів в напрямку Бояро-Лежачі з боку території Росії.

близько 10:10 зафіксовано 6 вибухів в районі населеного пункту Сопич.

В оперативному командуванні "Північ" зазначили, що втрат серед особового складу та техніки немає.

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