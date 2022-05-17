Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини: зафіксували понад 70 вибухів
17 травня 2022 , 12:41Читать новость на русском
Джерело:Оперативне командування "Північ"
Російські військові продовжують обстрілювати територію Сумської області. Тільки протягом 17 травня зафіксовано понад 70 вибухів.
Вибухи було зафіксовано в трьох районах Сумської області
У пресслужбі оперативного командування "Північ" інформують, що Росія продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Сумщини з власної території.
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Зранку 17 травня вибухи було зафіксовано в трьох районах Сумської області:
- близько 8:45 спостерігачі зафіксували 5 приходів з боку Росії в районі Есмані;
- з 9:30 до 10:00 зафіксовано 70 вибухів в напрямку Бояро-Лежачі з боку території Росії.
- близько 10:10 зафіксовано 6 вибухів в районі населеного пункту Сопич.
В оперативному командуванні "Північ" зазначили, що втрат серед особового складу та техніки немає.
Росія обстрілює Сумщину: останні новини
- Збройні сили Росії з кінця квітня почали нарощувати кількість обстрілів Сумської області. Унаслідок ворожої атаки 7 травня український прикордонник отримав поранення. Повідомлялося, що росіяни здійснили обстріл Сумщини з авіації.
- Згодом війська агресора завдали ракетного удару по Шосткинському району. На відстані приблизно трьох кілометрів від державного кордону було зафіксовано 10 розривів ракет, випущених системою залпового вогню з Росії.
- Також під ударом російських окупантів опинилася Білопільська громада. 10 травня збройні сили Росії здійснили обстріл із систем залпового вогню з власної території. Окрім того, росіяни завдали ракетно-бомбовий удар по прикордонних територіях Сумщини.
- Ворожа артилерія обстріляла Сумську область зранку 12 травня, внаслідок чого загинула щонайменше одна особа. У ніч проти 13 травня ворог випустив дві ракети по прикордонному селу Очкіно.
- 14 травня збройні сили Росії завдали близько 6 обстрілів з міномета по Великописарівській громаді. Пізно ввечері 14 травня російська ракета влучила по околицях села Шпилівка. 15 травня окупанти завдали значних руйнувань інфраструктурі Шосткинського району.
- Упродовж 16 травня російські окупанти здійснили 6 обстрілів прикордонних районів Сумської та Чернігівської областей. Також на Сумщину намагалася зайти ворожа ДРГ. Унаслідок бою з російськими диверсантами загинув український прикордонник.
- 17 травня у Генштабі ЗСУ повідомили, що в районі населеного пункту Білокопитове російські окупанти провели мінометний обстріл підрозділів Держприкордонслужби.
Нещодавно – на Сумщину намагалася зайти ДРГ: прикривалися стріляниною: дивіться відео