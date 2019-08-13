Росії таки доведеться укласти договір про транзит газу через Україну

Російський газопровід в обхід України "Північний потік-2" запрацює на повну потужність лише через 1-1,5 років після запуску, який перенесли на серпень 2020 року. Тож РФ буде змушена укласти новий договір на транзит газу через газотранспортну систему України.

Голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин вважає, що для тиску на Україну у газових переговорах РФ може вдатися до військового загострення на Донбасі.

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"У цьому ключі – і роздача паспортів жителям Донбасу, і обмеження на поставку різних видів палива. Цілком можливе і військове загострення на Донбасі", – написав Данилишин на Facebook.

Богдан Данилишин зазначив, що протягом часу, який лишився до повноцінного запуску "Північного потоку-2" Україна буде забезпечувати звичні обсяги транзиту газу на рівні 50-65 мільярдів кубометрів газу. Цей час голова Ради НБУ закликає використати для того, аби знайти джерела компенсації тих втрат, яких зазнає економіка України внаслідок припинення транзиту.

Тристоронні переговори про транзит газу мають відбутися 16 вересня у Брюсселі. РФ поки не підтвердила свою участь. Щороку транзит російського газу приносить близько 2-3% від ВВП України, а чинний контракт на транзит закінчується 31 грудня 2019 року.

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Що відомо про контракт між Україною та Росією щодо транзиту газу?

Так як чинний контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" щодо транзиту російського газу через територію України завершується 31 грудня 2019 року, то вже 1 січня 2020-го сторони мають укласти нову угоду. З українського боку контракт з росіянами має підписати новий український оператор газотранспортної системи. Його "Нафтогаз" створив на початку лютого 2019 року.

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявляв, що офіційний Київ хотів би домовитися з РФ щодо транзиту газу ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року.

Чому "Північний потік-2" небезпечний для України?Це – друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярди доларів.





Маршрут "Північного потоку-2": карта



Починається цей газопровід у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією. Закінчується він у німецькому Ґрейсфальді. Проти будівництва газопроводу вже висловилися Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія.



Тим часом Європарламент схвалив оновлену газову директиву ЄС. Вона поширює дію європейського енергетичного законодавства на морські газопроводи, зокрема "Північний потік-2".