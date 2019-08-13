18:12
13 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОМАН БЕЗСМЕРТНИЙ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін із брутальними чоловіками. Офіційний перевізник для диктаторів
      Вєсті Кремля
      22:44, 12 серпня
      Вєсті.UA: Матіос став новим Бондом. Поганий тиждень Порошенка
      Вєсті.UA
      19:55, 12 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОМАН БЕЗСМЕРТНИЙ ВЕРХОВНА РАДА

      Росії таки доведеться укласти договір про транзит газу через Україну

      17
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото

      Російський газопровід в обхід України "Північний потік-2" запрацює на повну потужність лише через 1-1,5 років після запуску, який перенесли на серпень 2020 року. Тож РФ буде змушена укласти новий договір на транзит газу через газотранспортну систему України.

      Голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин вважає, що для тиску на Україну у газових переговорах РФ може вдатися до військового загострення на Донбасі.

      Важливо: Данія не видає дозволи на будівництво "Північного потоку-2": можлива затримка проекту

      "У цьому ключі – і роздача паспортів жителям Донбасу, і обмеження на поставку різних видів палива. Цілком можливе і військове загострення на Донбасі", – написав Данилишин на Facebook.

      Богдан Данилишин зазначив, що протягом часу, який лишився до повноцінного запуску "Північного потоку-2" Україна буде забезпечувати звичні обсяги транзиту газу на рівні 50-65 мільярдів кубометрів газу. Цей час голова Ради НБУ закликає використати для того, аби знайти джерела компенсації тих втрат, яких зазнає економіка України внаслідок припинення транзиту.

      Тристоронні переговори про транзит газу мають відбутися 16 вересня у Брюсселі. РФ поки не підтвердила свою участь. Щороку транзит російського газу приносить близько 2-3% від ВВП України, а чинний контракт на транзит закінчується 31 грудня 2019 року.

      До слова: Припинення транзиту російського газу через Україну – найгірший варіант, але можливий, – Данилюк

      Що відомо про контракт між Україною та Росією щодо транзиту газу?

      Так як чинний контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" щодо транзиту російського газу через територію України завершується 31 грудня 2019 року, то вже 1 січня 2020-го сторони мають укласти нову угоду. З українського боку контракт з росіянами має підписати новий український оператор газотранспортної системи. Його "Нафтогаз" створив на початку лютого 2019 року.

      Нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявляв, що офіційний Київ хотів би домовитися з РФ щодо транзиту газу ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року.

      Чому "Північний потік-2" небезпечний для України?Це – друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярди доларів.

      маршрут
      Маршрут "Північного потоку-2": карта

      Починається цей газопровід у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією. Закінчується він у німецькому Ґрейсфальді. Проти будівництва газопроводу вже висловилися Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія.

      Тим часом Європарламент схвалив оновлену газову директиву ЄС. Вона поширює дію європейського енергетичного законодавства на морські газопроводи, зокрема "Північний потік-2".

      blog_ava
      Російська влада визнала, що вибух під Архангельськом мав радіоактивні наслідки: деталі
      сьогодні
      7881
      Теги: Новини України Газ Газпром Нафтогаз Газовий конфлікт Новини політики Україна – Росія Північний потік-2 Новини Росії
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Місцеві вибори: коли відбудуться і які шанси в партій
      сьогодні , 17:45 Місцеві вибори: коли відбудуться і які шанси в партій
      Інна Жолобович 209
      Инвестиции в американскую недвижимость: актуальные направления и советы эксперта
      сьогодні , 17:00 Инвестиции в американскую недвижимость: актуальные направления и советы эксперта
      Блог Медіа 155
      Хто такий Роман Безсмертний: що відомо про звільненого представника України в ТКГ
      сьогодні , 16:24 Хто такий Роман Безсмертний: що відомо про звільненого представника України в ТКГ
      3024
      Чому мегаполіси роблять людей нещасними, або Як не потрапити у "спальне гетто"
      сьогодні , 16:01 Чому мегаполіси роблять людей нещасними, або Як не потрапити у "спальне гетто"
      423
      Легитимности Путина и Медведева наступает конец
      сьогодні , 15:00 Легитимности Путина и Медведева наступает конец
      Slava Rabinovich 2430
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук