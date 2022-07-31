путін вихваляється ракетами "Циркон", які обіцяє поставити на корабель "Адмірал Горшков"

російський диктатор владімір путін погрожує світу гіперзвуковою ракетою "Циркон". Лідер росії обіцяє поставити ракету на російські кораблі впродовж найближчих місяців.

путін цинічно сказав, що для "Циркону" немає ніяких перепон

Відповідну заяву путін зробив під час промови з нагоди дня святкування дня військово-морських сил росії, повідомляє 24 канал. Лідер росії заявив, що у світі немає аналога ракетним комплексам "Циркон".

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Він цинічно сказав, що для цих гіперзвукових ракет "немає ніяких перепон". За словами путіна, поставка "Цирконів" у збройні сили росії розпочнеться у найближчі місяці.

російський диктатор повідомив, що першим з ракетами "Циркон" на бойове чергування заступить фрегат "Адмірал Горшков". путін сказав, що район чергування фрегата з "Цирконами" буде вибрано з огляду на "інтереси забезпечення безпеки росії".

Що відомо про ракету "Циркон"

Зауважимо, що вперше російські військові влаштували випробування гіперзвукової ракети "Циркон" ще восени 2020 року. У жовтні 2021 року росіяни вперше здійснили запуск ракети з підводного човна. Ракету "Циркон" почали створювати у 2011 році.

Наприкінці травня міністерство оборони росії повідомило, що фрегат "Адмірал Горшков" виконав "випробувальну стрільбу" ракетою "Циркон" у Баренцовому морі неподалік Фінляндії та Швеції.

У росії заявили, що ракета успішно вразила морську ціль, яка була розташована за 1000 кілометрів. Також росія тестувала "Циркон" і Білому морі в листопаді 2021 року. Тоді ракету запустили на відстань понад 400 кілометрів.

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