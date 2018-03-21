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НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Російський ЧС з футболу готуються бойкотувати дві розвинуті європейські країни

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Дві скандинавські країни розглядають питання бойкоту російського ЧС
Дві скандинавські країни розглядають питання бойкоту російського ЧС / Соцмережі

Швеція та Данія можуть бойкотувати чемпіонат світу 2018 року, який має проводитися у Росії. Наразі країни розглядають можливість відмови офіційних осіб від поїздки туди.

Про це повідомляє Isport.

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Зазначається причиною такого кроку з боку скандинавських держав стало отруєння колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському містечку Солсбері.

Наразі ж у МЗС Швеції заявили, що влада обговорює бойкот офіційними особами чемпіонату світу з футболу.

Таку ж думку висловили і посадовці Данії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Ісландії серйозно задумалися над бойкотом російського ЧС з футболу.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини спорту Данія Швеція Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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