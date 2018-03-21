Російський ЧС з футболу готуються бойкотувати дві розвинуті європейські країни
Швеція та Данія можуть бойкотувати чемпіонат світу 2018 року, який має проводитися у Росії. Наразі країни розглядають можливість відмови офіційних осіб від поїздки туди.
Про це повідомляє Isport.
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Зазначається причиною такого кроку з боку скандинавських держав стало отруєння колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському містечку Солсбері.
Наразі ж у МЗС Швеції заявили, що влада обговорює бойкот офіційними особами чемпіонату світу з футболу.
Таку ж думку висловили і посадовці Данії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Ісландії серйозно задумалися над бойкотом російського ЧС з футболу.
Джерело: 24 Канал
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