Російську шпигунку Бутіну у США засудили до 18 місяців за ґратами

Суд у Вашингтоні виніс вирок росіянці Марії Бутіній, яку звинувачують в агентурній діяльності на користь Росії. Так, їй присудили 18 місяців в’язниці.

Хто така Марія Бутіна?

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Росіянка, яку у США звинуватили у шпигунстві.



15 липня у Вашингтоні 29-річну громадянку Росії Марію Бутіну затримали у зв'язку з незаконною шпигунською діяльністю на користь Росії. Її звинуватили у змові з метою роботи іноземним агентом без попередження влади США, зв'язки з російською розвідкою, порушення федерального закону про лобіювання, а також в "проникненні в організації, які мають вплив на американську політику, з метою просування інтересів Російської Федерації.



У матеріалах справи йдеться, що Бутіна провела у США кілька років, налагоджуючи стосунки з впливовими консерваторами і Національною стрілецькою асоціацією (NRA). Про арешт росіянки стало відомо через кілька годин після зустрічі Володимира Путіна і Дональда Трампа в Гельсінкі у 2018 році.

Росіянка підтвердила свою провину на засіданні у її справі 13 грудня 2018 року у суді округу Колумбія. Шпигунка заявила, що діяла під керівництвом російського чиновника, якого ідентифікували як Олександр Торшин.

Так, Марія Бутіна погодилася передати будь-які докази злочинів, в яких її звинувачують, подати повний звіт про свої фінансові активи, співпрацювати із правоохоронними органами і, за потреби, відмовлятися від права на адвоката в ході цієї співпраці.

Який термін ув’язнення загрожував росіянці?

Російській шпигунці загрожувало до п'яти років позбавлення волі і, – депортація.

У російських ЗМІ припускали, що Бутіна може відбутися штрафом у розмірі 250 тисяч доларів.

Який вирок виніс суд?

Натомість обвинувачення попросило засудити Марію Бутіну до 18 місяців в’язниці, передає BBC. А ось адвокати жінки просили для неї 9 місяців за ґратами. Проте суд підтримав сторону обвинувачення. Найімовірніше, шпигунку депортують в Росію через деякий час після винесення вироку, як просило обвинувачення та її власні адвокати.