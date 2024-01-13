"Ніх** собі": біля Краснодара впала російська ракета, епічне відео
Жителі Краснодара повідомили про падіння ракети неподалік селища Бичовий. Вона впала вночі, коли російські загарбники почали обстрілювати Україну.
Місцеві жителі стверджують, що вночі 13 січня в поле біля Краснодара впала ракета — відповідна вирва утворилася між станицями Павловська та Отаманська.
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У Краснодарському краї впала російська ракета
Воронку на відео зняв один із місцевих жителів. У вирві досі лежить сам снаряд – його тип ще належить встановити. Однак, за попередніми даними, це ракета Х-101.
Біля Краснодара впала ракета: відео 18+, ненормативна лексика
За даними місцевих ЗМІ, місце падіння перекрито, як і частина траси. На місце поїхали сапери. Офіційних повідомлень про те, що сталося, від російської влади не було – там лиш заявили про падіння "невстановленого об'єкта" і перекриття частини дороги.
Зазначимо, що зранку Росія випустила по Україні 40 повітряних цілей. Відомо, що силам ППО вдалося збити 8 ракет. У Повітряних силах додали, що понад 20 ракет, які не увійшли в статистику збитих, "не досягли своєї цілі".
Ракети падають росіянам на голови
Це далеко не перший випадок, коли ракета, яка була випущена росіянами по Україні, падає на території самої Росії. Зокрема:
- 9 січня селі Великий Морець, що у Волгоградській області Росії, знайшли ракету Х-101. Попередньо, вона летіла на територію України, однак не досягла своєї цілі.
- 2 січня російська ракета також впала у Воронезькій області. Вона розгатила половину села Петропавлівка.
- Також у вересні російські ракети знаходили у Саратовській області. Крім цього, через падіння ракети у Ставропольському краї поранень зазнали 5 людей.
- Зазначимо, що це лише нещодавні інциденти за останні кілька місяців. Окупанти намагаються приховати те, що відбувається.