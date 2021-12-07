Стартували перемовини Байдена з Путіним

Офіційно стартували перемовини Джо Байдена та Володимира Путіна. 7 грудня вони спілкуються у відеоформаті. Президенти обговорюватимуть актуальні політичні та соціальні питання.

Розмова політиків розпочалася о 17:00 за київським часом. Вона відбувається по захищеній лінії. Про офіційний початок переговорів повідомляють російські ЗМІ.

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Говоритимуть про агресію Росії проти України

Перемовини політиків будуть закритими. Речник російського президента Дмитро Пєсков наголосив, що "ніякого прямого ефіру не буде". Публічно покажуть лише початкові кадри розмови та, ймовірно, кілька основних фрагментів. Очікується, що головною темою переговорів буде Україна, а саме – стягнення російських сил до її кордонів та загроза нового вторгнення.

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Що передувало перемовинам президентів

У російському МЗС напередодні розмови Байдена з Путіним вже традиційно розкидалися звинуваченнями у бік України. Очільник відомства цинічно заявляв про нібито невиконання мінських угод, а також "провокації". Він зухвало стверджував, що Лавров сказав що Росія вимагатиме "змусити Київ виконувати свої зобов'язання".

Напередодні президент Зеленський поспілкувався з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Глава держави написав у твітері, що вони "узгодили позиції" перед розмовою Байдена та Путіна. "Нічого про Україну без України", – наголосив український лідер у своєму дописі.

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