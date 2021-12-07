Стартували перемовини Байдена з Путіним
Джерело:24 канал
Офіційно стартували перемовини Джо Байдена та Володимира Путіна. 7 грудня вони спілкуються у відеоформаті. Президенти обговорюватимуть актуальні політичні та соціальні питання.
Розмова політиків розпочалася о 17:00 за київським часом. Вона відбувається по захищеній лінії. Про офіційний початок переговорів повідомляють російські ЗМІ.
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Говоритимуть про агресію Росії проти України
Перемовини політиків будуть закритими. Речник російського президента Дмитро Пєсков наголосив, що "ніякого прямого ефіру не буде". Публічно покажуть лише початкові кадри розмови та, ймовірно, кілька основних фрагментів. Очікується, що головною темою переговорів буде Україна, а саме – стягнення російських сил до її кордонів та загроза нового вторгнення.
Стартували перемовини Байдена з Путіним: дивіться відео
Що передувало перемовинам президентів
У російському МЗС напередодні розмови Байдена з Путіним вже традиційно розкидалися звинуваченнями у бік України. Очільник відомства цинічно заявляв про нібито невиконання мінських угод, а також "провокації". Він зухвало стверджував, що Лавров сказав що Росія вимагатиме "змусити Київ виконувати свої зобов'язання".
Напередодні президент Зеленський поспілкувався з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Глава держави написав у твітері, що вони "узгодили позиції" перед розмовою Байдена та Путіна. "Нічого про Україну без України", – наголосив український лідер у своєму дописі.Важливо! Після перемовин із очільником Кремля американський президент поспілкується зі Зеленським. У МЗС запевнили, що Україна неодмінно дізнається про підсумки розмови Байдена та Путіна.
Росія стягує війська до кордону України: головне
- Про нарощування російських військ біля кордонів України повідомили американські ЗМІ. Спершу українські чиновники заперечували цю інформацію, однак згодом розвідка підтвердила, що вторгнення може відбутися у січні – лютому 2022 року.
- Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що наразі біля наших кордонів дислокуються понад 94 тисячі військових Росії. Утім урядовець наголосив, що наступ – це лише один із ймовірних сценаріїв розвитку подій. Адже Москва вже рік веде тактику "хвиль" – то стягує, то відводить війська.
- Однак Резніков не виключає, що кількість ворожих армійців може зрости і до 175 тисяч. Адже саме таку цифру назвало видання The Washington Post.
- У Росії ж цинічно кажуть, що це Україна "стягує війська" до тимчасово окупованого Донбасу.
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