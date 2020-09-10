Аналітики заговорили про початок епохи безладу: що це таке і на що вплине
Аналітики німецького банку Deutsche Bank Research назвали наступні 10 років вирішальними для Європи. Насувається епоха безладу, яка вплине на все: від стану економіки до способу життя цілих поколінь.
Світ перебуває на порозі нової ери, яка змінить звичне життя. Про це німецькі аналітики заявили у своєму дослідженні "Епоха безладу", опублікованому 9 вересня на сайті Deutsche Bank.
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Аналітики вважають, що епоха безладу суттєво сповільнить процес глобалізації. Новий "структурний суперцикл" розпочнеться вже у 2020 році.
Чи винен у цьому коронавірус
Експерти зауважують, що пандемія коронавірусу прискорила нову еру, однак не була її причиною.
За найоптимістичнішими прогнозами, вирішальними для Європи в епоху безладу стануть найближчі 10 років. Економісті розбіжності продовжуватимуть зростати, і це стане каталізатором для створення нових і нових точок напруги.
Головна характеристика епохи безладу
Нова ера характеризуватиметься напруженням у стосунках між США та Китаєм. Пекін продовжить відновлюватися як глобальний економічний центр, беручи за основу розвитку власні цінності, а не лібералізм, притаманний заходу. Компанії, які піднялися на хвилі глобалізації, опиняться у вирі протистояння між США та Китаєм.
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8 ключових тем епохи безладу
Загалом експерти називають 8 тем, які стануть визначальними для епохи безладу:
- Погіршення стосунків між США та Китаєм, а також відмова від масової глобалізації;
- Вирішальне десятиліття для розвитку Європи;
- Зростання рівня боргів та вертолітних грошей як мейнстрім;
- Інфляції чи дефляція?
- Посилення нерівності, яка стане каталізатором протидії в суспільстві і початку зворотного процесу;
- Збільшення розриву між поколіннями;
- Дискусії щодо кліматичних змін, які набиратимуть обертів;
- Технологічна революція чи бульбашка?