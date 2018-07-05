Розумний годинник від Lenovo розкупили всього за декілька секунд

5 липня компанія Lenovo провела розпродаж свого гібридного розумного годинника – Watch X. І розпродаж був дуже успішним – усі моделі вартістю 50 доларів (1300 гривень) розкупили всього за 15 секунд.

Про це повідомляє Gizmochina.com.

Модель Lenovo Watch X – це покращена версія моделі Watch 9. Корпус годинника виконаний із нержавіючої сталі. Циферблат зі стрілками і OLED-екраном захищений сапфіровим склом.

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Ґаджет має сенсори серцевого ритму, тиску, а також барометр, гіроскоп, акселерометр, а також геомагнітний датчик. Модель може працювати протягом 45 днів.

Lenovo Watch X розкупили за 15 секунд

Цей годинник має захист від вологи, він витримує занурення на глибину до 80 метрів. Lenovo Watch X доступний у чорному і сріблястому кольорах.

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