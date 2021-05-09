15-летний парень из Полтавщины признал свою вину в изнасиловании на год старшей девушки
Парня, которого подозревают в изнасиловании 16-летней девочки, взяли под стражу. Во время избрания меры пресечения подозреваемый полностью признал свою вину в совершении преступления.
Источник:Нацполиция
Девушку нашли мертвой в конце апреля на обочине недалеко от села Бреусовка, что на Полтавщине. Сейчас парня взяли под стражу на 2 месяца без права внесения залога.
О чем говорится Смерть несовершеннолетней на Полтавщине: в изнасиловании подозревают 15-летнего подростка
На заседание суда не приехала сторона потерпевших. Поэтому присутствовали только сотрудники полиции и прокуратуры.
Что известно об изнасиловании
О подозрении в изнасиловании в начале мая сообщили 15-летнему жителю Кременчугского района. Девочку, к сожалению, нашли мертвой.
Гибель подростка вызвала большой резонанс в общине. Местные жители требуют справедливого расследования. Особенно возмутились в селе, когда в заключении эксперт написал причину смерти не "убийство", а "алкогольное отравление". Хотя на теле девушке нашли многочисленные следы побоев.
В то же время бабушка погибшей утвердила, что судмедэксперт сказал ей, что смерть была насильственной – несовершеннолетнюю якобы оглушили и потом издевались над ней – но попросил никому не говорить. Об этом говорится в сюжете "Чрезвычайных новостей".
Что грозит парню
Сейчас следователи полиции осуществляют расследование по 3 статьям Уголовного кодекса:
- об умышленном убийстве;
- изнасилование несовершеннолетней;
- неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, если это повлекло смерть.
Кроме того, полицейские установили личность, которая продала водку несовершеннолетнему из компании, в которой отдыхала скончавшаяся 16-летняя девушка. Ей выписали штраф.
Следственные действия продолжаются. Ход расследования находится на контроле руководства Главного управления Национальной полиции Полтавщины.
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