Парня, которого подозревают в изнасиловании 16-летней девочки, взяли под стражу. Во время избрания меры пресечения подозреваемый полностью признал свою вину в совершении преступления.

Девушку нашли мертвой в конце апреля на обочине недалеко от села Бреусовка, что на Полтавщине. Сейчас парня взяли под стражу на 2 месяца без права внесения залога.

О чем говорится Смерть несовершеннолетней на Полтавщине: в изнасиловании подозревают 15-летнего подростка

На заседание суда не приехала сторона потерпевших. Поэтому присутствовали только сотрудники полиции и прокуратуры.

Что известно об изнасиловании

О подозрении в изнасиловании в начале мая сообщили 15-летнему жителю Кременчугского района. Девочку, к сожалению, нашли мертвой.

Гибель подростка вызвала большой резонанс в общине. Местные жители требуют справедливого расследования. Особенно возмутились в селе, когда в заключении эксперт написал причину смерти не "убийство", а "алкогольное отравление". Хотя на теле девушке нашли многочисленные следы побоев.

В то же время бабушка погибшей утвердила, что судмедэксперт сказал ей, что смерть была насильственной – несовершеннолетнюю якобы оглушили и потом издевались над ней – но попросил никому не говорить. Об этом говорится в сюжете "Чрезвычайных новостей".

Что грозит парню

Сейчас следователи полиции осуществляют расследование по 3 статьям Уголовного кодекса:

об умышленном убийстве;

изнасилование несовершеннолетней;

неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, если это повлекло смерть.

Обратите внимание! Санкция статей предусматривает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, полицейские установили личность, которая продала водку несовершеннолетнему из компании, в которой отдыхала скончавшаяся 16-летняя девушка. Ей выписали штраф.

Следственные действия продолжаются. Ход расследования находится на контроле руководства Главного управления Национальной полиции Полтавщины.