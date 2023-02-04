Правоохранители начали следственно-оперативные действия по этому делу. Оказалось, что к совершению тяжкого преступления причастны два 16-летних жителя села Пятницкое.
Читайте также В громком деле об убийстве ребенка в Лощиновке поставили точку: насильник получил пожизненное
Что угрожает убийцам
Подростков уже арестовали. Действия фигурантов следователи квалифицировали по части 2 статьи 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства назначен ряд экспертных исследований.
Злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Один из убийц / Фото полиция Харьковской области
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.
В Италии нашли тело 23-летней украинки: что известно
- Украинка родом из Черновцов Яна Малайко, которой было всего 23 года, исчезла в Италии. Там она проживала последние 8 лет вместе со своим парнем из Молдовы, который на 10 лет старше. Имя мужчины – Дмитрий Стратан.
- Правоохранители нашли украинку мертвой в переулке в кустах под кучей дров на границе городов Кастильоне-делле-Стивьери и Лонато и начали расследовать это дело. Заметим, что этот инцидент произошел после того, как Яна разорвала отношения со своим бойфрендом. Поговаривают, что тот от нее не отстал – то есть преследовал девушку долгое время.
- Следует сказать, что мужчина часто выпивал, употреблял наркотики, нигде не работал, потому и Яна решила от него уйти. Итальянские СМИ отмечают, что новый парень украинки, по имени Андрей, также сообщал, что эксбойфренд поднимал руку на девушку.
- Известно, что Дмитрий долго не мог примириться с тем, что украинка покинула его. Он часто звонил ей, просил вернуться, а также следил за ней и даже угрожал. Сама Яна рассказывала подругам, что молдаванин из-за геолокации на мобильном устройстве мог отследить то, где она находится.